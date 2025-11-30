富邦Angels應援！超Chill「慵懶路跑」台中登場 5500人熱情開跑

路跑也能很 Chill！國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」路跑活動，今早在台中市西屯區中央球場登場，邀請富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 丹丹、安娜、沁沁、栗子擔任起跑嘉賓熱舞應援，吸引逾5500名跑者熱情參與。

台中市運動局長游志祥今代表市長盧秀燕出席活動時說，市府以「酷運動、酷城市」為願景，藉由多元、富有特色的趣味路跑，培養市民運動習慣。他感謝產業界、企業回饋在地，舉辦路跑活動，凝聚城市運動能量。

國聚建設指出，舉辦慵懶跑者聚樂部，盼參加者能以最舒服、自在的步調享受路跑樂趣，賽事規畫5公里與10公里兩條路線，適合親子與各年齡層參加；沿途可飽覽水湳經貿園區及中央公園綠意景觀。

國聚建設指出，終點更安排香醇咖啡、品牌市集補給超人氣餐飲品牌屋馬餐飲集團與PokéPoké・波奇波奇，與11輛人氣風格餐車一字排開、爵士樂與瑜伽伸展；壓軸抽獎活動逾200個好禮，歡呼尖叫聲不斷。

運動局說明，中央公園周邊重大建設近年陸續到位，包括以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為理念打造的台中綠美圖將於12月13日正式啟用；此外，備受矚目的台中國際會展中心也在今年10月開展。民眾參與中央球場周邊路跑活動，可同步欣賞台中都會新地標的綠意風貌，感受城市朝氣與美感。 國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部」路跑活動今早在台中西屯中央球場登場，吸引跑者熱情參與。圖／台中市政府提供 國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部」路跑活動今早在台中西屯中央球場登場，吸引跑者熱情參與。圖／台中市政府提供 國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部」路跑活動今早在台中西屯中央球場登場，吸引跑者熱情參與。圖／台中市政府提供