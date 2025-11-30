橄欖球／第六屆元坤盃12月27、28日登場 南韓強權延世大學來勢洶洶 

全台最大橄欖球國際賽事元坤盃今年將邁入第6屆，賽事將於12月27、28日在台北田徑場舉行，今年參賽球隊規模也再度擴大，並邀請到南韓大學強權延世大學，將與日本拓殖大學、我國北市大、台體大等隊正面對決，賽事創辦人義大醫院院長杜元坤表示，元坤盃從第一屆僅有8隊參賽到如今已有4國、16隊參賽，今年還加入高中組賽事，希望為選手打造一個國際舞台。

2020年首度舉辦的元坤盃，從第四屆開始納入國外球隊參賽，今年規模再度擴大，在公開組與一般組賽事中，分別邀請來自日本、南韓、泰國等大學隊伍來台參賽，其中被譽為「南韓橄欖球聖殿」的延世大學今年更是首度受邀來台、來勢洶洶，另外泰國朱拉隆功大學更剛拿下泰國大專七人制冠軍。

除了大專組賽事外，今年更首度加入高中組賽事，包括傳統勁旅建國中學、桃園觀音高中、新北市竹圍高中都將參賽，談到今年首設高中組賽事，創辦人杜元坤表示，「就如同HBL一般，很多人都喜歡看高中組的比賽，因為拚的是熱血、拚勁，也希望讓這些高中球員在進入到大學前就有國際舞台可以表現自己。」

另外，今年大專組國外強隊來勢洶洶，尤其是南韓強權延世大學的加入，讓過去兩年拿下冠軍的日本拓殖大學也不敢掉以輕心，談到元坤盃規模逐年提升，杜元坤說：「我們1年辦得比1年大，其實心裡就是希望把台灣的橄欖球跟整個亞洲、跟整個世界能夠串起來，給球員有一個好的舞台可以表現。台灣的球員其實很好，我們的機動性、靈活性、精神方面都很好，但是我們比較缺乏的是國際比賽的經驗，所以很高興也靠大家的幫忙能夠把球賽一年辦得比一年大。」

而今年台灣大學也將挑戰大專一般組的4連霸，副隊長陳力榕就表示，球隊過去一段時間夙夜匪懈的訓練，有信心能夠完成連霸，「今年我們其實有很多學長都畢業了，當然也希望學弟都能夠接上，繼承學長的腳步。因為我們不是體保生，每天能練球時間很有限，每天早上6點就要起床跑步，一個禮拜也只練球三天，靠的就是意志力。」

過去曾代表師大附中打黑豹旗一般組賽事的陳力榕，在學長建議下從棒球轉練橄欖球，並且從116公斤一路瘦到90公斤，談到這次元坤盃再度參賽，他說：「很感謝院長辦這個比賽，畢竟我們跟國外球隊的球風有很大差距，是一個很棒的學習機會。」 第六屆元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽將於12月27、28日在台北田徑場舉行。記者劉肇育／攝影