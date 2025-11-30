快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

健美／單屆奪世錦賽雙金 劉明毅用肌肉寫新頁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
劉明毅（中）在男子形體組170公分級項目展現完美比例與姿態，獲得裁判一致肯定，收穫個人第2面金牌。圖／運動部提供
劉明毅（中）在男子形體組170公分級項目展現完美比例與姿態，獲得裁判一致肯定，收穫個人第2面金牌。圖／運動部提供

我國健美選手劉明毅在沙烏地阿拉伯參加「2025年IFBB世界健美錦標賽」展現卓越實力，當地時間11月29日奪得男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌。

本屆「2025年IFBB世界健美錦標賽」我國共派出4位男子選手，劉明毅在第2天的賽事先是在稍早的男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉者勻稱的形體、緊實肌肉線條以及穩健的台風，在比賽中脫穎而出獲得金牌；緊接的男子形體組170公分級項目，劉明毅更是在舞台上展現完美比例與充滿力量的姿態，在12個國家共16名選手中，獲得裁判一致肯定，奪得本次世錦賽個人第2面金牌。

賴清德總統在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

劉明毅曾於2022年獲得我國在健美世錦賽的首面金牌，本次參賽他做足準備，憑藉著紮實的訓練，突破自我，囊括健身模特兒、形體2項目金牌，再度為國爭光。

運動部表示，健美選手長期投入高強度的訓練與嚴格飲食控制，展現對於自我的高度要求，也在世錦賽舞臺贏得國際評審一致肯定，不僅登頒獎台，也將成為國內其他選手持續精進的動力。

世錦賽 運動部

延伸閱讀

滑板／目標進軍名古屋亞運 我國5好手前進街式滑板世錦賽 

「梅西妻」安東內拉曬健身照！37歲三寶媽身材火辣　赴美後轉型健身達人、事業大躍進

練肌肉不只好看！研究顯示還有這個超棒好處

72歲林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人

相關新聞

桌球／金牌組合世青再登頂 郭冠宏、徐絃家締造歷史

上月剛滿17歲的我國桌球小將郭冠宏，今年先在WTT中國青少年大滿貫賽奪下U19男單金牌，今天再和徐絃家聯手力退日本組合，...

健美／單屆奪世錦賽雙金 劉明毅用肌肉寫新頁

我國健美選手劉明毅在沙烏地阿拉伯參加「2025年IFBB世界健美錦標賽」展現卓越實力，當地時間11月29日奪得男子健身模...

台北市立大學130周年校慶 表揚北體院校友會捐款興學有功

台北市立大學自1895年創校以來，今天（29日）舉辦第130周年校慶，活動中頒發捐助學校興學有功的單位及人員，台北市立體...

體操／台北市中正盃錦標賽參賽人數破紀錄 推廣全民運動向前行

114年台北市中正盃體操錦標賽今天起一連兩天在台北市大龍國小舉行，參賽選手從3歲到18歲，分為一般組與公開組，並同時開放...

全球極限體能鋼鐵大賽12月登場 國際菁英強襲對決台灣冠軍 

全台規模最大、總獎金突破百萬的綜合體能極限賽事，2025「全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 TPF Grand Prix...

自行車／陪你備戰2026環法賽 雲嘉南管理處推線上挑戰賽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣雲林、嘉義、台南濱海地區自行車觀光，與環法自行車挑戰賽合作，首創線上約騎嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。