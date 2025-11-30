桌球／金牌組合世青再登頂 郭冠宏、徐絃家締造歷史

上月剛滿17歲的我國桌球小將郭冠宏，今年先在WTT中國青少年大滿貫賽奪下U19男單金牌，今天再和徐絃家聯手力退日本組合，勇奪國際桌球總會（ITTF）世界青少年桌球錦標賽U19男雙金牌，也是本屆世青賽中華隊第2面金牌。

ITTF世青賽2003到19年每年舉辦，參賽選手限定18歲以下，2020年改制成19歲以下，2021年開始增設U15級別，郭冠宏／徐絃家2023年就在U15男雙登頂，打下我國首面改制後世青賽金牌。

郭冠宏和徐絃家聯手奪下世界青少年桌球錦標賽U19男雙金牌。圖取自合作金庫銀行桌球隊臉書

相隔兩年兩人再度成金牌組合，包括4強賽直落3拍下列頭號種子的中國組合溫瑞博／李和宸，今天碰日本組合吉山和希／川上流星再頂著壓力，以11：4、11：9、11：13、9：11、11：9打下5局大戰勝利，摘下中華隊本屆U15男團金牌後的另一金，也是中華隊首度在U19級別登頂。

中華隊過去曾有江宏傑／黃聖盛在2005年世青賽奪下男雙金牌，幼稚園接觸桌球的郭冠宏接棒前輩；堪稱「怪物新人」的郭冠宏2022年以13歲又2個月的年紀，打破江宏傑與林昀儒的紀錄，成為台灣史上最年輕的成人國手，今年除中國青少年大滿貫賽奪金，上月WTT球星挑戰賽倫敦站也和馮翊新奪下男雙冠軍，成我國桌壇的新希望。

郭冠宏(左)和徐絃家聯手奪下世界青少年桌球錦標賽U19男雙金牌。圖取自合作金庫銀行桌球隊臉書