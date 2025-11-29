台北市立大學130周年校慶 表揚北體院校友會捐款興學有功

快訊

台北市立大學今天（29日）舉辦第130周年校慶。圖／北體院校友會提供
台北市立大學自1895年創校以來，今天（29日）舉辦第130周年校慶，活動中頒發捐助學校興學有功的單位及人員，台北市立體育學院校友會亦是捐款興學有功的單位之一，贊助學校的運動績優生與有須要受照顧的學生。

北體院校友會理事長黃文成表示，北體院校友會長期對學校的付出跟協助因此讓學校的推展是更順利的，特別感謝名譽理事長陳文義、楊紹欣及張滄彬，與校友會的理、監事們長期的捐款。

台北市副市長張溫德在校慶活動上致詞，肯定學校近幾年致力於學術與運動的發展，而各項活動的推展是順利的。台北市立大學在校長邱英浩與師長們的努力經營下將來會更好更棒。

台北市立大學今天（29日）舉辦第130周年校慶，左為校長邱英浩，右為北體院校友會理事長黃文成。圖／北體院校友會提供
