台北市立大學130周年校慶 表揚北體院校友會捐款興學有功
台北市立大學自1895年創校以來，今天（29日）舉辦第130周年校慶，活動中頒發捐助學校興學有功的單位及人員，台北市立體育學院校友會亦是捐款興學有功的單位之一，贊助學校的運動績優生與有須要受照顧的學生。
北體院校友會理事長黃文成表示，北體院校友會長期對學校的付出跟協助因此讓學校的推展是更順利的，特別感謝名譽理事長陳文義、楊紹欣及張滄彬，與校友會的理、監事們長期的捐款。
台北市副市長張溫德在校慶活動上致詞，肯定學校近幾年致力於學術與運動的發展，而各項活動的推展是順利的。台北市立大學在校長邱英浩與師長們的努力經營下將來會更好更棒。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言