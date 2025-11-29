體操／台北市中正盃錦標賽參賽人數破紀錄 推廣全民運動向前行
114年台北市中正盃體操錦標賽今天起一連兩天在台北市大龍國小舉行，參賽選手從3歲到18歲，分為一般組與公開組，並同時開放校隊與俱樂部參加，參賽人數超過1200人，打破過去參賽人數紀錄，台北市體育總會體操協會理事長童年寬強調，這是台北市推廣體操運動的好成果，未來也將繼續努力。
本屆賽事今舉辦開幕典禮，現場冠蓋雲集，包括運動部全民運動署署長房瑞文、台北市體育局副局長吳健羣、台北市議員張文潔等人皆到場力挺，其中議員張文潔不僅現身支持，還送自己的孩子參與體操運動，堪稱最佳代言人。
童年寬強調，中正盃從民國94年開辦迄今，已經19屆，也是歷史悠久的一項賽事，看到每年參賽人數破新高，他認為家長對體操運動的認識越來越多，而體操對孩子的成長非常有幫助，尤其兩歲就可以開始訓練，他說：「人的神經連結到了6歲就完成了80%，體操對孩子的發展有很大的助益。」
房瑞文則強調，看到超過1200名參賽選手，看到台北市運動總會體操協會的努力與用心，特別是開放俱樂部參賽，正是目前運動部推動全民運動競技化的理念之一，能讓更多人投入體操運動。
房瑞文也期許，體操是全齡運動，未來希望不只是兒童，也能針對樂齡族群規劃相關組別，讓他們也有參與的機會與表現的舞台，全民運動署一定會全力支持。童年寬聽到了署長的期許，未來也會繼續努力。
FB留言