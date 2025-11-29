全球極限體能鋼鐵大賽12月登場 國際菁英強襲對決台灣冠軍 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國際強豪來襲，來自俄羅斯、日本、韓國等多國冠軍選手將齊聚台中。圖／台中市運動局提供
國際強豪來襲，來自俄羅斯、日本、韓國等多國冠軍選手將齊聚台中。圖／台中市運動局提供

全台規模最大、總獎金突破百萬的綜合體能極限賽事，2025「全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 TPF Grand Prix），將於12月13日至14日在台中市政府前廣場盛大舉行。本次賽事不僅集結了國內最頂尖的體能強者，更吸引了來自俄羅斯、日本、南韓、香港等多國世界級菁英選手跨海參戰，活動主場在台中，更將比賽提升成「台灣主場保衛戰」。

台中市政府期盼透過高規格的國際賽事，將台中推向世界舞台，帶動在地運動觀光經濟，同時打造從樂齡長者到青少年皆能參與的健康城市。有別於傳統單一項目的競技運動，賽事內容結合了舉重、體操、田徑心肺耐力等多種運動項目，選手必須在短時間內完成高強度的複合式動作，不僅考驗選手的力量與爆發力，更是對心肺耐力、協調性與意志力的極致挑戰。

本屆TPF賽事的最大看點，就是擁有多國世界級菁英選手跨海參戰，來自俄羅斯的軍團來勢洶洶，其中伊瓦諾娃（Anna Ivanova）擁有「Super Ninja」稱號，是泥沼與雪地賽事的世界冠軍，更在多個大型體能節目中展現驚人實力；男子選手方面，俄羅斯選手薩爾明（Nikita Salmin）與亞騰（Artem Iampoltsev）皆為全能型運動員，前者擁有西伯利亞挑戰賽及多項賽事冠軍頭銜，後者則有歐洲障礙賽前四強的成績。鄰近台灣的亞洲國家也是精銳盡出，日本、韓國、香港都派出了在今年CrossFit Open排名前百的選手。

面對強敵壓境，台灣地主隊則由兩位指標性冠軍選手捍衛主場。男子選手由多年保持台灣CrossFit男子組第一名朱宇森出戰，女子選手則由目前全台CorssFit排名第一的洪寀睿領軍。

台中市政府近年來積極推廣「酷運動、酷城市」，除了支持高競技水準的職業賽事，更重視全民運動的普及。主辦單位表示，本次活動除了「菁英組」以外，更增設強度及門檻較低的「推廣組」，成功吸引近兩千名選手報名，更有許多藝人網紅共襄盛舉，包括天團「玖壹壹」成員洋蔥、桌球王子江宏傑、全能藝人許孟哲、啦啦隊女神壯壯、知名YouTuber「野球乾一杯」阿強，以及實境節目《最強的身體》多位參賽者皆報名參戰，這群跨界名人將與民眾一同揮灑汗水，打造一場屬於市民的運動嘉年華。

主辦單位說明，本次活動除了欣賞「菁英組」的國際巔峰對決，民眾也能報名「推廣組」親身挑戰；而針對單純想體驗的觀眾，現場亦規劃了民眾體驗區，開放全民預先報名挑戰，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全體驗運動樂趣。此外，現場設有多個運動品牌與健康飲食攤位，民眾只要參與現場周邊活動，就有機會抽中由長榮航空提供的「亞洲、歐洲不限航點來回機票」等多項大獎。邀請全台民眾於12月13、14日齊聚台中市政府前廣場，親眼見證這場力量與意志的巔峰對決，感受運動帶來的熱血與健康活力。

