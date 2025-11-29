自行車／陪你備戰2026環法賽 雲嘉南管理處推線上挑戰賽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣雲林、嘉義、台南濱海地區自行車觀光，與環法自行車挑戰賽合作，首創線上約騎嘉義東石到台南北門濱海路線，邀請國內外車友備戰2026環法自行車挑戰賽，於12月12日晚間8點辦理「雲嘉南陪你備戰2026環法自行車挑戰賽｜ROUVY線上挑戰賽」，邀請全台及全球車友一起上線，挑戰全台唯一的雲嘉南濱海路線，在家就能體驗最適合衝刺的濱海賽道風情。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，本次活動將雲嘉南特色濱海景緻與國際級虛擬騎乘系統結合，透過線上騎乘方式，讓國內外車友即使身在異地，也能感受台灣西南沿海的風車、海景及平原風光。活動時間訂於12月12日晚間8點準時起跑，參加者只要事先完成報名並依指示設定好ROUVY系統與訓練台，即可在家中、車店或車隊據點同步上線開騎，建議提前10分鐘登入暖身。

本次線上挑戰賽為全台唯一「雲嘉南濱海路線 ROUVY線上挑戰賽」，採即時比賽方式，讓全球車友一同在虛擬賽道上較勁。為鼓勵更多車友將雲嘉南視為備戰環法的重要基地，活動並規劃誘因豐富的獎勵機制，成績前三名車友可搶先取得「2026環法自行車挑戰賽日月潭站」線上參賽名額，提前感受國際級賽事的緊張氣氛。

除競賽獎勵外，活動亦規劃完賽抽獎，凡於規定時間內完成騎乘挑戰者，即有機會獲得多項好禮，包括OAKLEY專業太陽眼鏡2副、 環法自行車小帽5頂及BONE自行車車綁10份。

此次特別邀請來自土耳其、深受許多車友喜愛的「自行車女神舒舒」線上同場騎乘，與台灣及世界各地車友一起標速，增添互動與話題性，也展現雲嘉南積極與國際自行車社群接軌的企圖。

雲嘉南管理處表示，近年雲嘉南持續以「自行車＋觀光」為核心，透過實體騎旅活動與線上平台的結合，讓更多國內外車友認識雲嘉南濱海的人文、生態與景觀，「這次與環法自行車挑戰賽合作舉辦線上挑戰賽，不僅是為2026環法自行車挑戰賽暖身，也是雲嘉南跨入數位騎旅的新里程碑。我們期待藉由線上賽道，邀請全球車友先在雲端上『踩』進雲嘉南，未來再實際騎上雲嘉南的海岸線與鄉間小路，親自感受在地風情。」

雲嘉南管理處也鼓勵全台車隊及車店主動相揪報名，可自行規劃「線上團騎夜」，在車店或俱樂部共同布置觀賽環境，一邊騎乘一邊交流心得，讓單車運動與地方觀光串聯，創造更多元的運動觀光體驗。