東吳超馬邁入第22屆 7國共33位國內外好手齊聚角逐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025東吳國際馬拉松選手與志工在賽前記者會合照。圖／東吳大學提供

東吳超馬被譽為「台灣場地繞圈賽之冠」，是聞名全球跑者突破個人成績與國家紀錄的最佳搖籃，剛榮獲運動部頒予「台灣品牌國際賽事」認證的2025東吳國際超級馬拉松，今年賽事將於11月29日至30日在東吳大學外雙溪校區溪望操場隆重登場。

今天下午的賽前記者會，邀請來自波蘭、西班牙、日本、烏克蘭、中國、馬來西亞及台灣，7國共33位國內外好手齊聚角逐24小時邀請賽，其中有12位選手近年最佳成績突破國際級標準（男子244公里、女子224公里），包含前世界紀錄保持人日本仲田光穂、突破300公里大關的波蘭皮歐特羅斯基·安杰、烏克蘭女子國家紀錄保持人奧萊娜·舍甫琴科、西班牙伊凡·羅培茲、日本田中秀和、日本兼松藍子、旅韓中國大陸籍鄭勇民、與首次參賽的波蘭安杰·馬祖爾、日本櫻庭健、福元翔輝、木本匡昭、大野薫子等。

台灣選手方面，去年東吳超馬國內第一的張家鈞、48小時國家紀錄保持人的黃筱純、前國內100公里女子紀錄保持人周玲君，及多位橫跨24及48小時賽的年輕超馬選手登板，勢必會讓整體賽事更為沸騰。

東吳國際超級馬拉松以入夜之後的寒風刺骨著名，高濕度的氣候加上跑者跨夜的疲憊感，令許多國內外好手屢次鎩羽而歸，今年除24小時賽之外，還有個人體驗賽及5小時接力賽，總參賽人數達800名，大會工作人員及志工達500名，會以最溫暖有力、24小時不間斷加油聲的給予選手能量，期望各界好手創造佳績，再度邁向金牌賽事。

東吳大學詹乾隆校長表示，東吳超馬是全球唯一由大學主辦，且多次獲得國際超級馬拉松總會認證的金牌賽事，是東吳人的傳統，更是東吳人的驕傲！東吳超馬自1999年起至今已是第22屆，受到國際肯定，一路上有許多企業、校友鼎力支持，今年不但與故宮百年院慶合作舉辦特展，更加入路跑賽事永續聯盟，為永續發展盡一份力，期許未來東吳超馬要不斷超越極限，成為能代表台灣的國際賽事。

本屆東吳超馬參賽陣容多元，包括小兒科醫師、烘焙師、幼兒園及學校教師等不同領域跑者共同投入賽事，展現超馬運動的跨界魅力。賽事除了攜手好鄰居─國立故宮博物院共創「藝動雙溪-運動與藝術特展」，更融入健康、永續、平權與慈善公益等亮點元素，以多元行動詮釋賽事新價值。

今天記者會也邀請到中華奧林匹克委員會運動性平主委陳怡安委員、中信兄弟伍立辰、陳冠穎棒球選手出席，並連續10年邀請來自馬來西亞的腦性麻痺選手曾志龍參賽，共同為性別、生命平權及慈善公益聲援。環保永續面向，今年正式加入「路跑賽事永續聯盟」，從減碳、廢棄物分類到綠色交通，持續打造更永續的賽事藍圖。以「超越極限」的超馬精神與持續前行的力量，呼應健康永續、性別平權與慈善公益的核心行動理念。

超馬 運動部 羅斯

