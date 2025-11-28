快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

延續世界盃模式 韓日考慮共同申辦2035年男足亞洲盃

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
韓國與日本正在考慮共同申辦2035年男子亞洲盃足球賽。 美聯社
韓國與日本正在考慮共同申辦2035年男子亞洲盃足球賽。 美聯社

韓國與日本正在考慮共同申辦2035年男子亞洲盃足球賽，兩國可能延續2002年共同舉辦世界盃的模式，再度攜手合作。

韓國足球協會（Korea Football Association）官員今天告訴法新社，韓國足協目前正在評估多項方案，與日本合辦是「其中一個可能的策略」。該官員並表示，在此階段「共同主辦並非不可能」，但相關計畫仍屬初期，並需先獲得兩國政府的同意。

日本足球協會（Japan Football Association）未立即回覆法新社的置評請求。

亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation，AFC）預計於2027年同時公布2031年及2035年亞洲盃主辦國。韓國上一次主辦亞洲盃是在1960年，日本則是在1992年。

下一屆亞洲盃將於2027年由沙烏地阿拉伯主辦。韓國與日本曾於2002年共同主辦世界盃，在兩國20個場館進行賽事，寫下亞洲足球史上的重要里程碑。

延伸閱讀

「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

日本與那國島部署飛彈 俄外交部再發出警告「保留強硬回應權利」

日本擬大漲變更居留手續費 替外國人政策開源

專訪《潤日》作者舛友雄大（下）：日本會邁向極端排外主義嗎？

相關新聞

延續世界盃模式 韓日考慮共同申辦2035年男足亞洲盃

韓國與日本正在考慮共同申辦2035年男子亞洲盃足球賽，兩國可能延續2002年共同舉辦世界盃的模式，再度攜手合作

專任運動教練專業加給齊頭式平等 立委籲比照大學教授學術研究費分級

中華民國專任運動教練協會在今天與多名立委一同召開記者會，呼籲運動部正視專任運動教練專業加給與考核問題，其中立委林沛祥就指...

運動部建議專任教練兼職社區運動提升待遇 邱為榮：緩不濟急

中華民國專任運動教練協會今天與立法委員柯志恩、張雅琳、蘇巧慧、林沛祥在立法院召開記者會，針對專任運動教練專業加給改革以及...

專任運動教練協會提3大訴求 立委籲運動部別讓教練用愛發電 

中華民國專任運動教練協會今天與立法委員柯志恩、張雅琳、蘇巧慧、林沛祥在立法院召開記者會，針對專任運動教練專業加給改革以及...

王歸故土！梅西突返諾坎普球場，巴薩球迷依然等待球王回家

阿根廷球王、同時也是巴塞隆納（Barcelona）傳奇球星萊昂內爾．梅西（Lionel Messi），近日再次成為全球媒體的焦點，因他秘密造訪了巴薩主場諾坎普球場（Camp Nou）。11月10日，梅西在Instagram上傳數張隻身一人在空曠球場的照片，未及一週的時間已經累積3,000萬讚數和256萬次分享，巴薩球迷再次傾訴著，對球王的想念，還有當年沒能給球王的好好道別。

射擊／奧運銅牌李孟遠遭禁賽5個月 將在2026年1月解禁

巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠日前藥檢被驗出禁藥成分，確定禁賽至2026年1月7日，對此射擊協會理事長陳士魁透露，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。