延續世界盃模式 韓日考慮共同申辦2035年男足亞洲盃
韓國與日本正在考慮共同申辦2035年男子亞洲盃足球賽，兩國可能延續2002年共同舉辦世界盃的模式，再度攜手合作。
韓國足球協會（Korea Football Association）官員今天告訴法新社，韓國足協目前正在評估多項方案，與日本合辦是「其中一個可能的策略」。該官員並表示，在此階段「共同主辦並非不可能」，但相關計畫仍屬初期，並需先獲得兩國政府的同意。
日本足球協會（Japan Football Association）未立即回覆法新社的置評請求。
亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation，AFC）預計於2027年同時公布2031年及2035年亞洲盃主辦國。韓國上一次主辦亞洲盃是在1960年，日本則是在1992年。
下一屆亞洲盃將於2027年由沙烏地阿拉伯主辦。韓國與日本曾於2002年共同主辦世界盃，在兩國20個場館進行賽事，寫下亞洲足球史上的重要里程碑。
