專任運動教練專業加給齊頭式平等 立委籲比照大學教授學術研究費分級

中華民國專任運動教練協會在今天與多名立委一同召開記者會，呼籲運動部正視專任運動教練專業加給與考核問題，其中立委林沛祥就指出，專任運動教練不論低、中、高專業加給採齊頭式平等並不合理，應比照大學教授的學術研究費分級，建立健康的升遷誘因。

過去曾是學校運動校隊一員的林沛祥，今天在出席記者會時表示，是以昔日運動員的身分為專任運動教練說話，他提到政府高喊體育立國，但在第一線衝鋒陷陣的教練，卻面臨職涯不保、薪資凍漲、考核過勞的三重危機，因此今天呼應專任運動教練協會的訴求，提出最沉痛的呼籲與具體的改革方案。

針對專任運動教練分級中，除了國家級教練外，剩下高、中、低三級教練的專業加給採取齊頭式平等，完全無法反映層級差異，就像是大學裡的講師、助理教授、副教授領著一樣的研究費，林沛祥指出，應該要求比照大學教授的「學術研究費」分級制度，將教練的專業加給明確分級，這不僅是對專業的尊重，更是建立健康的升遷誘因。

另外專任運動教練1年一小考、3年一大考，整個職涯都必須面對高頻率考核的壓力，只能瘋狂追求短期比賽成績，反而忽略了學生發育期的保護，導致過度訓練，林沛祥也提出建立長期聘任制度的建議，包括考核一元化，廢除3年一次的續聘大限；資深教練永續制，對於工作表現優異滿20年的教練，應比照教師給予「長期聘任」，以及全國標準挺一，由中央統一訂定績效評量指標。

林沛祥強調，運動部已經掛牌兩個半月了，社會大眾期待的不是只有硬體的建設，而是軟體的「人本」思維，教練是選手的靈魂，沒有穩定的教練，就沒有傑出的選手。