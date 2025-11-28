運動部建議專任教練兼職社區運動提升待遇 邱為榮：緩不濟急

中華民國專任運動教練協會今天與立法委員柯志恩、張雅琳、蘇巧慧、林沛祥在立法院召開記者會，針對專任運動教練專業加給改革以及調整專任運動教練考核機制進行討論，對於會中運動部政務次長鄭世忠提出，專任運動教練可以在校園開放後透過社區運動兼職提高收入，專任運動教練協會秘書長邱為榮直呼是緩不濟急的提議。

運動部次長鄭世忠在今天記者會上指出，專任運動教練聘用的相關規範牽扯到教育部、各縣市教育員額、銓敘部等層面，在公務體系下確實限制非常大，在提升專任教練薪資待遇這一塊，運動部在成立後積極推廣全民運動與校園開放，將讓專任教練在報備後可以於社區兼職開課。

不過這樣的提議無疑是增加專任教練的負擔與工作量，遭到立委柯志恩批評，運動部想透過全民運動來增加運動教練待遇這想法是不行的，應該給予終身的保障，讓他們覺得可以長長久久。

而專任運動教練協會秘書長邱為榮也認為，以前國內運動教練就是因為薪水太低，被迫在帶隊訓練外還要去開計程車兼職，現在這樣無疑是在走回頭路，「當大家日子過不下去的時候就只能去兼職，但這樣又會被外界批評教練都在兼職、不務正業。」

邱為榮也認為，專任運動教練的專項都不同，也不見得都能透過社區運動兼職就能提高收入，「像我是跳高教練，誰會來學跳高？兼職也是要看運動項目的，像是高爾夫球、網球可能還有市場，但不是每個教練都可以。而且到時候用得是學校的場地，教練敢去收這個錢嗎？在法規還沒有開通前這都是緩不濟急。」

邱為榮也強調，要提高專任運動教練待遇和保障，仍必須從聘僱規定、薪資、專業加方向出發，尤其一個教練培育出一名奧運金牌選手，難道不該獲得等同大學教授的薪資嗎？「尤其現在運動部已經是中央二級行政機關，更應該有辦法去溝通，甚至是在院會裡面跟院長提議，李洋部長應該要有魄力為教練、選手搭好橋、鋪好路。」