專任運動教練協會提3大訴求 立委籲運動部別讓教練用愛發電 

中華民國專任運動教練協會今天與立法委員柯志恩、張雅琳、蘇巧慧、林沛祥在立法院召開記者會，針對專任運動教練專業加給改革以及調整專任運動教練考核機制進行討論，並由運動部政務次長鄭世忠進行回應，在記者會上張雅琳也強調，給予專任運動教練尊重不該視為成本，而是對於國家競技選手未來的投資。

我國專任運動教練聘任至今已有數十個年頭，不過關於專任運動教練考核方式、專業加給、長期聘任機制和全國統一標準等議題始終未獲得重視，在上周於立法院舉行公聽會後，今天中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮也帶領教練東園少棒冠軍教練駱政宇等人，與立委一同召開記者會呼籲運動部重視此議題。

邱為榮指出，國內專任運動教練聘任已經有16年歷史，目前也已經聘任約1060位教練，但聘任管理辦法卻讓專任運動教練充滿焦慮及壓力，壓力來自於1年一小考、3年一大考核，讓專任運動教練除了訓練外還要花很多時間準備文書資料應付考核，但仍無法獲得與教育人員相同的待遇。

其二是教練專業加給未能分級化，讓初、中、高級教練沒有追求競技運動表現得到相對待遇提升的動力，邱為榮說：「哪天教練受到各方社會肯定，就是國際競技運動有競爭力的時候，沒有教練就沒有好選手，教練要獲得應有尊重，國家運動發展才能邁向永續經營。」

立委張雅琳表示，現行教練制度是在逼好教練離開，薪等表萬年不變，初、中、高級教練專業加給完全一樣，像是曾自強這樣的奧運金牌教練從國訓回到學校後，薪水卻是直線下降到6萬，讓她直問，難道好教練只能用愛發電發，燃燒熱情才能在基層留下來嗎，「至少薪資上面應該給專任教練一個尊重，這不是成本，而是投資國家競技選手未來」

立委柯志恩也以「榮耀之後、前景何在」作為今天記者會主題，並認為運動部在掛牌成立後預算提高，卻不給教練一個永續的環境，「一年一小考、三年一大考，三年過後，三年後你已經確定他的專業與尊嚴，永續聘下去不行嗎？」

而今天代表運動部出席的政務次長鄭世忠則表示，專任運動教練聘用的相關規範牽扯到教育部、各縣市教育員額、銓敘部等層面，在公務體系下確實限制非常大，希望地方政府開缺釋放員額，又必須取決於地方首長的意願，「過去體育署能做的就是透過國訓中心來聘教練，透過計畫行教練來協助各縣市聘教練，但反而讓各縣市首長更覺得不需要花錢開缺，最終這是一條死路。」

談到提升專任教練的薪資待遇，鄭世忠則強調運動部在成立後積極推動全民運動以及校園開放，就是希望讓專任運動教練在校隊訓練外，也能在報備後兼職到社區開課，「李洋部長有特別交代，在國會備詢時委員有很多提示，他會再跟教育部和各縣市教育局處討論，但我們的解方或許不在敘薪表、本俸表這一塊，全民運動才是有機會。」