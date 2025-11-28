俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧

快訊

中央社／ 洛桑27日綜合外電報導
俄羅斯選手古梅尼克。 歐新社
俄羅斯選手古梅尼克。 歐新社

國際奧林匹克委員會（IOC）今天證實，兩名俄羅斯花式滑冰選手和一名白俄羅斯選手已獲准以中立身分參加2026年米蘭─柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運。

在國際奧委會這次審核之前，俄羅斯選手古梅尼克（Petr Gumennik，23歲）、特皮楚斯揚（AdeliiaPetrosian，18歲），以及白俄羅斯選手薩福諾娃（Viktoriia Safonova，22歲），已先在9月於北京國際滑冰總會（ISU）通過奧運資格賽。

這3人將成為俄國、白俄參加明年2月6日至22日冬季奧運僅有的少數選手代表。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯與白俄花式滑冰選手一直被禁參加國際滑冰總會的賽事。

