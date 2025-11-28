俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧

阿根廷球王、同時也是巴塞隆納（Barcelona）傳奇球星萊昂內爾．梅西（Lionel Messi），近日再次成為全球媒體的焦點，因他秘密造訪了巴薩主場諾坎普球場（Camp Nou）。11月10日，梅西在Instagram上傳數張隻身一人在空曠球場的照片，未及一週的時間已經累積3,000萬讚數和256萬次分享，巴薩球迷再次傾訴著，對球王的想念，還有當年沒能給球王的好好道別。

2025-11-27 13:26