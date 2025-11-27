聽新聞
世界原民運動會 屏東點燃聖火

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
原住民族委員會昨在原住民族文化園區八角樓前舉行原住民族傳統運動會聖火引燃儀式。記者劉星君／攝影
原住民族委員會昨在原住民族文化園區八角樓前舉行原住民族傳統運動會聖火引燃儀式。記者劉星君／攝影

二○二五世界原住民族傳統運動會十二月十日到十二日在屏東、高雄登場，昨在原住民族文化園區引燃聖火，象徵傳承與連結的聖火將在全台五十五個原住民族地區傳遞。原民會主委曾智勇說，期盼世界原住民族運動會讓台灣被全世界看見。

曾智勇說，這項運動會首次舉辦，希望祖靈保佑平安順利，運動會聖火從文化園區點燃後開始傳遞山區、海邊，蘭嶼、阿里山都會到，將跑遍台灣所有原鄉，最後一天回到屏東縣來義鄉的主場地。

曾智勇表示，運動會比賽項目是原住民傳統的射箭、樂舞、鋸木、拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重、浮潛競速，呈現各族群在山林、海洋、生活技藝中的身體文化與智慧。

曾智勇說，傳統划艇在高雄蓮池潭舉行，要用雅美族的拼板舟划船比賽，讓南島國家參與的弟兄姊妹來台就像回家的感覺，也希望大家常回來或輪流辦運動會，讓南島語系國家更加緊密。

原民會指出，台灣首次舉辦國際級原住民族傳統運動盛會，除了我國選手，還有來自馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓及美、加、日等十個國家、廿八支隊伍、約一千一百名選手參與。

世界原住民族傳統運動會強調文化與競技並重，不只是體育活動，更是語言、音樂、祭儀與文化互動平台。曾智勇說，藉由聖火的光芒與運動會的舉辦，促進原住民族文化傳承，讓台灣原住民族精神、藝術與文化被世界看見。

世界原民運動會 屏東點燃聖火

