聽奧／閉幕式教練安慶隆掌旗進場 代表團最後一批選手教練返台

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）在今天舉辦閉幕典禮，我國由曾於2001、2005及2009年分別拿下聽奧田徑十項全能金、銀、銅牌的安慶隆教練代表掌旗進場，宣示代表團參賽任務圓滿達成。

我國代表團本屆參賽收穫1金6銀6銅，共計13面獎牌，雖未突破近屆佳績，仍有獎牌榜第23名、總獎牌數第14名的表現，且本屆教練、中生代及新生代選手攜手砥礪，展現卓越實力與拚搏精神，透過優異的競技表現，將台灣送上國際舞台，落實以運動壯大台灣的政策願景。

閉幕典禮同時，我國代表團最後一批選手、教練們，順利返抵桃園機場，運動部政務次長黃啟煌及適應運動司司長林佩君，分別於第2航廈及第1航廈迎接代表團，歡迎選手教練回家，並親自慰勉選手們的卓越表現及後勤支援團隊的辛勤付出。

運動部表示，本屆首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，提供選手多元且完善的資源與服務，讓選手無後顧之憂，專注競賽。此外，運動部也將持續檢視本屆賽事的表現與執行成果，作為未來精進備戰制度的重要參考。

我國代表團本屆於田徑、射擊、桌球、保齡球及羽球等項目均展現優異競技實力，田徑方面，18歲新秀危宇澤在男子十項全能以5985分勇奪銀牌，締造我國睽違16年再度於該項目奪牌的紀錄；許樂在女子100公尺跨欄以14秒40摘下銀牌，達成個人連兩屆奪牌；射擊混雙10公尺空氣手槍由許明睿、高雅茹搭檔奪得銀牌；桌球方面，男子雙打由王顗翔／楊榮宗與盧仕杰／郭岳東兩組組合雙雙拿下銅牌，男子團體則延續六屆奪牌傳統再添一面銀牌；保齡球競賽中，女子個人賽由陳怡妙、林雅琴收下兩面銅牌，女子團體更以預賽頭號種子之姿一路挺進決賽，最終以直落二擊敗南韓奪得本屆代表團首面金牌；混合團體賽取得銀牌、男子團體賽則獲得銅牌佳績；羽球部分，全數隊員團結一致於混合團體賽中拿下銅牌，沈彥汝於女子單打決賽力抗上屆金牌選手，最終勇奪銀牌，為個人生涯聽奧最佳成績。整體而言，我國選手展現堅定鬥志與高度競技水準，在國際舞台上再次寫下令人動容的佳績。

運動部指出，近年國際聽障運動發展逐漸走向高度競技化，賽制體系變革也漸與奧運接軌，至下屆聽奧前將逐步展開參賽名額資格制的重大改變，為因應國際情勢走向，運動部已與中華民國聽障者體育運動協會達成共識，將繼續支持我國聽障選手參與各級國際賽事，全力協助選手取得下屆參賽資格。

運動部表示，本次聽奧落幕後，我國選手將持續為了下一個目標而努力，爭取更高榮耀，未來運動部也會全力提供選手後勤支援，期許選手們再接再厲，於世界舞台展現訓練成果，也請國人一起為載譽返國的選手們喝采。 運動部政務次長鄭世忠率領代表團返台。