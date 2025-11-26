我國代表團三大賽成績亮眼 中華奧會讚全方位寫突破

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會今天舉辦「2025 國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」。圖／中華奧會提供
中華奧林匹克委員會於今天在格萊天漾大飯店舉辦「2025 國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，邀集產、官、學界夥伴共聚一堂，由中華奧會主席林鴻道、游泳選手黃渼茜及空手道「小清新」文姿云三方對談揭開序幕，向社會分享今年度中華奧會在國際賽會、運動外交、兩岸互訪與人才培育的豐收成果。此外，運動部國際事務司副司長許秀玲亦到場致詞，肯定中華奧會一年來的辛勞投入。

林鴻道在活動中回顧今年三項國際綜合性賽會的亮眼成績，我國代表團在哈爾濱亞洲冬季運動會首次奪下亞冬運史上首面獎牌，在成都世界運動會以15面獎牌突破歷年成績；巴林亞洲青年運動會，我國選手的獎牌數也大幅成長，展現台灣在冰上運動、非亞奧運項目與青年運動上的全方位突破。

東京奧運空手道銅牌得主文姿云亦出席分享自身經驗，並感謝中華奧會在訓練與出國競賽的各項後勤支援，使選手能全心投入賽事。

國際交流方面，今年中華奧會派員參與51場國際會議、接待44位國際人士來台交流，並由林鴻道於11月率團前往洛桑拜會新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry），雙方就教育、永續、運動員福祉等議題深度交換意見，並為未來合作奠定更牢固的基礎。中華奧會也與希臘奧會及國際奧林匹克學院完成合作備忘錄簽約，進一步鞏固雙方奧林匹克教育上的長期夥伴關係。

中華奧會穩健推動兩岸體育交流，並於今年完成8次互相參訪，內容涵蓋運動科學、場館管理、競技訓練與大型賽會籌辦等領域。林鴻道指出，自 1997 年啟動交流以來，雙方始終保持互信與溝通，即便在疫情期間也未中斷，展現體育超越政治、促進連結的特性，使兩岸體育合作基礎更為穩固。

今年在奧林匹克活動推廣規劃更為多元且具深度，奧林匹克路跑吸引超過2000 名民眾與31國跑者參加，展現高度國際化特色；奧林匹克研討會則邀集希臘奧會與國際奧林匹克學院來台交流，強化奧林匹克教育合作；而深受家庭喜愛的「小小英雄運動會」兩日參與人次突破兩萬，成功讓奧林匹克精神走入親子族群。此外，中華奧會也在全國運動會推動性別平等與安全運動倡議，舉辦35場校園巡迴講座，將運動價值帶進校園，讓奧林匹克精神在國內持續扎根。

今年「國際體育事務人才培訓計畫」邁入15週年，顯示台灣在國際體育事務人才培訓上達成重要里程碑，本屆活動由林鴻道與運動部部長李洋共同進行切蛋糕儀式，並為結訓學員授證，象徵計畫邁入下一個階段，持續強化課程內容、擴大國際合作與實習機會，期望培育更多具備國際事務專業人才。自2011年開辦以來，登錄人才庫高達900多位，持續投入國內體育團體推動各項國際交流，許多學員亦出任國際或洲際體育組織的重要職務，展現臺灣新生代體育人才在國際體壇上的能量與影響力。

中華奧會主席林鴻道（中）出席「2025 國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」。圖／中華奧會提供
中華奧會今天舉辦「2025 國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」。圖／中華奧會提供
