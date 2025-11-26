快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

28小時極限挑戰！福爾摩沙古道越野賽周六登場 104K爬升5700米

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，本周六（29日）於南投埔里開跑，今年吸引超過40國、1600名跑者，其中難度最高的104K組，總爬升高度達5700米須在28小時內完賽，極具挑戰性，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一。

埔里鎮公所指出，該賽事源於台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉，是Petr十多年前首次踏訪當地山林，比對舊地圖、走訪部落，發現一條橫跨埔里、仁愛、魚池等地的荒廢古道，夫妻倆費心投入整理。

由於，這條福爾摩沙古道景致幽美，且是連結泰雅、賽德克及布農族的路徑，更因海拔起伏落差從600至2000公尺，極具挑戰性，為讓世界看見台灣山林、文化與自然之美，他們率領跑山獸團隊規畫Formosa Trai福爾摩沙古道國際越野賽。

羅勃．依婉表示，今年的越野賽將於29日登場，吸引超過40國、1600名跑者參加，賽事分為10K、18K、40K、75K、104K五大級距，10K與18K路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景，40K以上就頗具難度。

而40K組將總爬升高度達2400米，75K組總爬升高度則為 4100m，均是超乎全馬兩倍以上難度的純山林考驗；104K組總爬升高度更達5700米，須跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，得在28小時內完賽，難度最高。

此外，該賽事在意的不僅是速度，更盼跑者尊重與珍惜這片土地，重視與大自然的關係，賽事以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念，堅持不用瓶裝水，改以20公升桶裝水補給，不提供一次性餐具，場布多使用可重複使用材料與木棧板。

Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，今年吸引超過40國、1600名跑者，將於11月29日在南投埔里開跑。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，今年吸引超過40國、1600名跑者，將於11月29日在南投埔里開跑。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，其中104K組總爬升高度達5700米須在28小時內完賽。圖／跑山獸提供

延伸閱讀

民間團隊觀測東部海域3年 抹香鯨目擊率提升

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

南投埔里花卉展雙主題區 賞大型花藝花毯玩趣味闖關

中職／與三上悠亞較勁！中信啦啦隊正妹衣宸曬床照網友瘋狂

相關新聞

李洋備詢王齊麟成質詢內容！還被問該怎麼對付大谷翔平

運動部部長李洋今天首度到立法院教育文化委員會進行業務報告並接受質詢，質詢過程卻是笑料不斷，包括葉元之提到中華隊明年經典賽...

李洋5點就起床準備首次備詢 沒錯過中國「棒球統戰」必考題

運動部部長李洋今天首度到立法院教育及文化委員會進行業務報告，在會前受訪時他也透了，前一晚9點半就睡，今天一早5點多就起床...

我國代表團三大賽成績亮眼 中華奧會讚全方位寫突破

中華奧林匹克委員會於今天在格萊天漾大飯店舉辦「2025 國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，邀集產、官、學界夥伴共聚一...

TPVL／舉球長青樹加入天鷹 盧清銓期待再聯手陳建禎

台鋼天鷹隊今天正式宣布，身高186公分、體重86公斤的舉球員盧清銓加盟，他具備多年場上調度與組織經驗，除能強化球隊的舉球...

「體壇脈動SPN新聞網」成立 何昱奇：讓選手在基層被看到、被鼓勵

「不要等選手得獎了才叫他們是台灣之光！」中華民國運彩公會理事長何昱奇為了能讓愛運動的小朋友在基層就被看到、被鼓勵，並希望...

爭取世運會、世大運主辦 李洋談台北公開賽升級：軟體需更完善

運動部部長李洋上任即將滿3個月，今天首度到立法院教育文化委員會進行業務報告，提出5大施政重點，爭取在台舉辦大型國際賽會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。