28小時極限挑戰！福爾摩沙古道越野賽周六登場 104K爬升5700米

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，本周六（29日）於南投埔里開跑，今年吸引超過40國、1600名跑者，其中難度最高的104K組，總爬升高度達5700米須在28小時內完賽，極具挑戰性，堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一。

埔里鎮公所指出，該賽事源於台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉，是Petr十多年前首次踏訪當地山林，比對舊地圖、走訪部落，發現一條橫跨埔里、仁愛、魚池等地的荒廢古道，夫妻倆費心投入整理。

由於，這條福爾摩沙古道景致幽美，且是連結泰雅、賽德克及布農族的路徑，更因海拔起伏落差從600至2000公尺，極具挑戰性，為讓世界看見台灣山林、文化與自然之美，他們率領跑山獸團隊規畫Formosa Trai福爾摩沙古道國際越野賽。

羅勃．依婉表示，今年的越野賽將於29日登場，吸引超過40國、1600名跑者參加，賽事分為10K、18K、40K、75K、104K五大級距，10K與18K路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景，40K以上就頗具難度。

而40K組將總爬升高度達2400米，75K組總爬升高度則為 4100m，均是超乎全馬兩倍以上難度的純山林考驗；104K組總爬升高度更達5700米，須跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，得在28小時內完賽，難度最高。

此外，該賽事在意的不僅是速度，更盼跑者尊重與珍惜這片土地，重視與大自然的關係，賽事以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念，堅持不用瓶裝水，改以20公升桶裝水補給，不提供一次性餐具，場布多使用可重複使用材料與木棧板。