聽新聞
0:00 / 0:00
TPVL／舉球長青樹加入天鷹 盧清銓期待再聯手陳建禎
台鋼天鷹隊今天正式宣布，身高186公分、體重86公斤的舉球員盧清銓加盟，他具備多年場上調度與組織經驗，除能強化球隊的舉球陣容，也期望透過自身技術與資歷，為陣中年輕球員帶來經驗傳承與更廣的戰術視野。同時，他也希望能在推廣排球運動的核心理念上貢獻力量，與球團攜手推動排球發展，並在場上與場下持續發揮影響力。
盧清銓多年來在傳球節奏、組織進攻與臨場判斷方面皆展現穩定表現，被譽為「舉球員中的常青樹」。他此次加盟後，將與昔日國家隊隊友陳建禎再度並肩作戰，兩人預期在場上相輔相成，藉由不同位置的默契連線共同提升團隊競爭力，也為球隊注入經驗與成熟的領導價值。
盧清銓說：「很開心能透過商業代言模式加盟台鋼天鷹。看到越來越多人因為職業聯盟而開始關注排球運動，感到十分欣慰，也很榮幸成為台鋼天鷹的一員。」未來他將配合球團規劃，全力以赴，展現專業與態度，以行動傳遞台鋼天鷹堅韌的團隊精神，並與隊友攜手迎接每一場挑戰。
至於最期待與哪位隊友合作，他分享：「目前最期待的是和『歐告』合作，從2010年國家隊後就很少有機會再度並肩作戰，能再同場共戰真的讓人感到興奮。另外，也很期待與大玠、良聖合作，兩位都是優秀的學弟，可以彼此分享經驗，透過不同節奏讓球隊在進攻配置上更具變化，形成更完整、強大的戰術體系。」
