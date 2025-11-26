「體壇脈動SPN新聞網」成立 何昱奇：讓選手在基層被看到、被鼓勵

「不要等選手得獎了才叫他們是台灣之光！」中華民國運彩公會理事長何昱奇為了能讓愛運動的小朋友在基層就被看到、被鼓勵，並希望結合各界之力讓運彩基金能再升級，讓體育界有更多資源，今天創辦「體壇脈動 SPN 新聞網」並擔任社長，要出錢、出力為台灣運動盡一分心力。

包括立法院副院長江啟臣、立委黃仁，運動部產業司副司長劉姿君、市府教育局副局長郭明洲、新聞局副局長陳瑜和市議員黃馨慧、陳雅惠等多位地方民代，以及台中市多所學校校長和運彩界人士都前往出席成立茶會。

何昱奇以往即經常捐助學校運動器材，當選手出國缺乏經費時也慷慨解囊。他致詞說，年輕打工時就曾見學生們為了出國比賽而上街募款，自己的妻子也曾是桌球選手，卻因無法在奧亞運獲獎而離開舞台，讓他深刻體會到運動選手面臨到制度上的困境，經常不是輸在能力，而是輸在資源上。

尤其許多報導都把焦點擺在已經成功的選手上，但他們在努力時卻未被看到，以及很多正在努力的人沒有獲得鼓勵。因此，他發願有一天要為這些選手貢獻一己之力。因此，他願意把自己在運彩上的獲利，用來成立「體壇脈動 SPN 新聞網」，希望為選手們挹注資源。同時，也希望結合各界之力，讓運彩條例能升級，為運動挹注更多資源，甚至帶動運動經濟。

何昱奇說，SPN 的3大使命分別是一、替基層發聲：讓默默努力的孩子、教練與團隊被看見。二、替基層牽線：打通企業與學校的橋梁，把資源送到最需要的地方。三、替台灣體育留下影像史：讓地方賽事、校隊訓練不再被遺忘，每一分努力都值得被記錄。

劉姿君表示，很樂見基層的選手和賽事多被報導，在體育署時期就曾經成立贊助平台，包括學校團隊或個人，且運動產業發展條例第26條都跟贊助有關，將來可與SPN合作。

江啟臣說，很多孩子為了少了3萬、5萬的資助無法圓夢，有可能就因此少了一個「台灣之光」。很樂於見到「體壇脈動 SPN 新聞網」的成立，能從基層去報導這些選手的新聞，不管是人物專訪或是一場比賽，可以讓更多人被看到，也有更多途經可以幫助他們。

「體壇脈動 SPN 新聞網」今成立，立法院副院長江啟臣（後右二）等人前往祝賀。記者黃寅／攝影 運動部產業司副司長劉姿君表示，很樂見基層的選手和賽事多被報導。記者黃寅／攝影 「體壇脈動 SPN 新聞網」今成立，現場擺滿各界祝賀花藍。記者黃寅／攝影 中華民國運彩公會理事長何昱奇說：「不要等選手得獎了才叫他們是台灣之光！」。記者黃寅／攝影