羽球／土銀羽球隊征戰印尼挑戰賽、澳洲公開賽 再添1金1銅

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土銀「左手重砲」林俊易。 新華社
土銀羽球隊積極打進國際賽事，再添1金1銅。土銀「左手重砲」林俊易在「2025澳洲超級500公開賽」拿下男單項目銅牌，而土銀羽球隊員廖倬甫更摘下「2025印尼挑戰賽」男單項目金牌。自今年1月至11月底，土銀羽球隊已豪奪國內外賽事共164面獎牌，再創空前佳績。

世界排名第12名的土銀林俊易本次在「2025澳洲超級500公開賽」接連擊退泰國、印度及日本好手並進入四強戰。在四強戰中，面對世界排名第26名的日本強將，林俊易在第一局多次展現招牌殺球及小球調動戰術，但因為多次失誤陷入拉鋸戰，以18：21讓出首局，第二局同樣失誤偏多，錯失數次反攻良機，以15：21讓出次局，以銅牌作收，因未能躋身年度排名前八名，最終無緣參與BWF（世界羽球聯盟）的2025年度總決賽。

另外，世界排名第67名的土銀廖倬甫本次在「2025印尼挑戰賽」名列男單項目第一種子，且接連擊退馬來西亞、韓國等選手打進金牌戰，對決世界排名105名的臺灣好手，廖倬甫挺住壓力，以直落二態勢摘下生涯第一個國際賽金牌。

土銀羽球隊近年表現大放異彩，持續在國際賽事打響臺灣名號，自今年1月迄今，土銀已豪奪國際及國內賽事164面獎牌，包括「麟榤配」的王齊麟/邱相榤在「德國超級500公開賽」、「臺北超級300公開賽」皆摘下男雙金牌，「李氏兄弟」李芳任/李芳至奪得「加拿大超級300公開賽」男雙金牌，王柏崴、丁彥宸分別拿下「高雄超級100大師賽」、「德國萊茵魯爾世界大學運動會」男單金牌，以及林俊易打下「中國超級750大師賽」男單銀牌，堪稱我國職業羽球隊領導者。

土銀 羽球 馬來西亞

