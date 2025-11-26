桌球／世青賽鄭旻修拿2點 台灣U15男團奪改制後首金

在羅馬尼亞舉行的ITTF世界桌球青少年錦標賽，在新星鄭旻修獨拿2點帶領下，台灣U15男團今天在金牌戰以3比2擊敗義大利，摘下2021年改制後的隊史首面金牌。

國際桌球總會（ITTF）桌球世青賽在2021年改制為U19組、U15組，今年由鄭旻修、陳凱程、余奕慶及鄭元綸組成的台灣U15桌球男團展現韌性，不僅4強上演「讓2追3」好戲、逆轉搶下金牌戰門票，今天對戰義大利再度打滿5點，終場靠著鄭旻修順利「關門」，拿到改制後的隊史首面金牌。

台灣U15桌球男團首點派出陳凱程打頭陣，沒想到遭到對手壓制，以直落三落敗，所幸負責擔綱第2點的鄭旻修挺身而出，與對手歷經5局苦戰後勝出，加上負責第3點的余奕慶以3比1輕取對手，聯手幫助台灣隊率先取得聽牌。

然而，第4點陳凱程臨場發揮依舊不佳，再以直落三落敗，未能替台灣隊提前搶下勝利，也讓雙方進入決勝第5點。

而擔綱「終結者」的鄭旻修在關鍵時刻頂住壓力，不僅有效限制對手發揮，最後更一舉連得8分直取比賽勝利，不僅以3比1拿下個人第2點，也助台灣隊摘下U15桌球男團金牌。

值得一提的是，此役獨拿2點、堪稱台灣奪金功臣的鄭旻修來自運動世家，而他的姊姊正是當今台灣「桌球一姐」名將鄭怡靜，從小在耳濡目染下，鄭旻修也選擇踏上桌球選手之路，並以鄭怡靜為榜樣，未來備受期待。