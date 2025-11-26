爭取世運會、世大運主辦 李洋談台北公開賽升級：軟體需更完善

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部部長李洋在立法院教育文化委員會進行業務報告。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋上任即將滿3個月，今天首度到立法院教育文化委員會進行業務報告，提出5大施政重點，爭取在台舉辦大型國際賽會，包括世運會和世大運的主辦權。

運動部9月9日掛牌後，李洋成為史上最年輕部長，今天首度到立法院教育文化委員會進行業務報告，並提出五大施政重點，包括落實全民運動，建構共享運動環境；健全競技發展，致力制度化及透明化；提升舉辦國際大型賽會能力及能見度；跨域合作創新，促進運動產業及科技發展；追求平權共榮，實踐永續及多元價值。

其中在報告過程中，李洋也指出，台灣在2017年台北市世大運的成功，明年花蓮也將主辦2026年的國際少年運動會，未來也會積極爭取世界大學運動會與世界運動會的主辦權。

在被問到台北羽球公開賽過去曾嘗試爭取從BWF超級300等級賽事升至BWF超級500等級賽事未果，被認為是因為「政治因素」，李洋強調，「我們還是希望在賽事除了硬體外，在軟體部分，像是其他選手來到台灣，像是交通路線、飯店、食宿做得更加完善，才能吸引更多國家選手來到台灣參賽，並非是（政治因素）。」

李洋 運動部 世運會

