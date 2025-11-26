快訊

首次教文委員會報告備詢 李洋5點就起床準備：蠻刺激緊張的

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部部長李洋首度到立法院教育文化委員會進行業務報告。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋今天首度到立法院教育及文化委員會進行業務報告，在會前受訪時透露，前一晚9點半就睡，今天一早5點多就起床為報告做準備；在接受立委萬美玲質詢被問及「首秀」緊不緊張時，李洋直言「蠻緊張刺激的」。

運動部在9月9日掛牌上路後，李洋也將上任屆滿3個月，今天首度到立法院教育及文化委員會進行業務報告，並由政務次長黃啟煌陪同；談到首次的委員會業務報告，李洋會前受訪時表示，昨晚9點半就入睡，早上5點多就起床做準備，「主要是希望把我們運動部未來的後續規劃及態度展現給大家看，過往有做得不夠完善的地方，也希望說後續可以繼續精進改進。」

談到上任即將滿3個月，但被認為在運動政策上並無太多亮點，李洋也強調，在他上任後馬上設置部長信箱，並收到來自很多運動員的建議，「其實我們還是希望說先專注在運動員，然後後續會有教練、體能訓練師、物理治療師、防護員等等的整個團隊，那當然我們最重要的還是希望推動全民運動，讓運動的環境變的更佳友善，那當然後續我們也會建置，不管是軟體還是硬體的部分。」

運動部部長李洋首度到立法院教育文化委員會進行業務報告。記者劉肇育／攝影
對於近期傳出我國退役職棒好手將前往中國大陸城市棒球聯盟發展，是否涉及統戰一事時，李洋則說：「我認為如果有任何選手去到任何更好的地方，或者是條件更優渥的職業聯盟，我認為職業運動就是這樣，後續運動部也會持續推動台灣職業聯盟的發展，讓它更加完善且吸引更多國外好手來到台灣，也讓台灣選手能夠留在台灣比賽。」

被問到明年世界棒球經典賽中華隊將面對世界列強挑戰，李洋說：「我認為身為運動員，每一位都會竭盡全力去拚戰到底，就如同在巴黎奧運前確實很多人認為我們衛冕機會不高，但我們希望運動員拿出最好的態度與實力去達到最好表現。」

