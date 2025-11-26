足球／FIFA緩執行禁賽 羅納度可參加2026世界盃葡萄牙首役

快訊

中央社／ 里斯本25日綜合外電報導
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 13, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts after being shown a red card REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo 路透通訊社
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 13, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts after being shown a red card REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo 路透通訊社

葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在世界盃資格賽因肘擊吞紅牌下場，由於國際足球總會（FIFA）今天裁定他停賽3場，其中兩場緩執行，另一場已於葡萄牙對亞美尼亞之役執行，將可出戰2026年世界盃開幕賽。

法新社報導，現年40歲的羅納度13日在都柏林對愛爾蘭的比賽中，因手肘擊中歐謝（Dara O'Shea）背部而遭紅牌罰下，這也是他在226場國家隊出賽中首次被逐出場。該戰葡萄牙以0比2落敗。

FIFA裁定羅納度停賽3場，其中兩場緩執行，另一場已於16日在葡萄牙主場對亞美尼亞的比賽執行。葡萄牙在對亞美尼亞之役勝出，確定晉級明年夏天世界盃。

FIFA在提供給法新社的聲明中表示：「根據FIFA紀律守則（Disciplinary Code）第27條，餘下兩場停賽在一年觀察期內緩執行。」

「若羅納度於觀察期內有類似性質及嚴重程度的違規行為，緩執行將自動撤銷，餘下兩場禁賽將立即於葡萄牙接下來的正式比賽執行。」

羅納度是國際足壇歷來進球最多的男足球員，目前累積143球，目標挑戰明年夏天在美國、墨西哥與加拿大舉行的個人第6次世界盃。

這位前皇家馬德里和曼徹斯特聯隊（Manchester United）射腳，目前效力沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr）球會，雖尚未贏得世界盃冠軍獎盃，但曾協助葡萄牙奪下2016年歐洲國家盃冠軍。

羅納度上週曾在白宮出席晚宴，並與美國總統川普（Donald Trump）會面，川普還透露他的兒子拜倫（Barron）是這名前鋒的「超級粉絲」。

世界盃分組抽籤將於12月5日舉行。

