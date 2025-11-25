聽奧／保齡球、羽球再進帳1銀1銅 我代表團1金6銀6銅作收 

2025年東京第25屆達福林匹克運動會，今天是賽程最終日，我國靠著保齡球及羽球代表隊在混合團體賽的精采表現，再進帳1銀、1銅，代表團本屆賽會賽程全部結束，總獎牌數1金、6銀、6銅。

我代表團今天持續有射擊、保齡球、羽球及馬拉松等賽事進行，保齡球混合團體賽我國由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福打完預賽六局後以1144分晉級八強複賽；八強賽以4勝3敗的戰績晉級四強準決賽，確定再奪獎牌。

四強準決賽我國對決韓國第一組合，以220：190、205：179連下兩局晉級金牌戰，金牌戰面對南韓第二組合，我國隊伍以166：177、199：209惜敗，為我國摘下一面銀牌。

羽球混合團體賽上午面對地主日本隊，以0：3落敗未能晉級金牌戰；下午銅牌戰遭遇印度隊，我國第一點混雙未能取勝，後續靠著女單沈彥汝、男單劉浩恩及男雙陳忠羿／鄭成鼎連下三點，終場以3：1力克印度隊收下這面得來不易的銅牌，同時也是隊史連續三屆賽會在混合團體賽拿下獎牌。

運動部表示，選手教練們稍作休息後，將於明天分別搭機返國，感謝選手教練們的付出，運動部將持續支持相關培訓計畫，也請國人繼續關注適應運動，為每一位站上國際舞台的選手，以及每一顆熱愛運動的心加油。 東京聽奧保齡球混合團體賽張堯茜（左起）、林雅琴、陳建豪、謝盛福聯手搭檔搶下銀牌。圖／運動部提供