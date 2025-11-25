聽新聞
0:00 / 0:00
聽奧／保齡球、羽球再進帳1銀1銅 我代表團1金6銀6銅作收
2025年東京第25屆達福林匹克運動會，今天是賽程最終日，我國靠著保齡球及羽球代表隊在混合團體賽的精采表現，再進帳1銀、1銅，代表團本屆賽會賽程全部結束，總獎牌數1金、6銀、6銅。
我代表團今天持續有射擊、保齡球、羽球及馬拉松等賽事進行，保齡球混合團體賽我國由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福打完預賽六局後以1144分晉級八強複賽；八強賽以4勝3敗的戰績晉級四強準決賽，確定再奪獎牌。
四強準決賽我國對決韓國第一組合，以220：190、205：179連下兩局晉級金牌戰，金牌戰面對南韓第二組合，我國隊伍以166：177、199：209惜敗，為我國摘下一面銀牌。
羽球混合團體賽上午面對地主日本隊，以0：3落敗未能晉級金牌戰；下午銅牌戰遭遇印度隊，我國第一點混雙未能取勝，後續靠著女單沈彥汝、男單劉浩恩及男雙陳忠羿／鄭成鼎連下三點，終場以3：1力克印度隊收下這面得來不易的銅牌，同時也是隊史連續三屆賽會在混合團體賽拿下獎牌。
運動部表示，選手教練們稍作休息後，將於明天分別搭機返國，感謝選手教練們的付出，運動部將持續支持相關培訓計畫，也請國人繼續關注適應運動，為每一位站上國際舞台的選手，以及每一顆熱愛運動的心加油。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言