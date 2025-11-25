快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
福誠高中晉級HVL12強。圖／高中體總提供
福誠高中晉級HVL12強。圖／高中體總提供

114學年度高中排球聯賽（HVL）甲級預賽今天鳴金收兵，從11月20日鏖戰六天後，晉級複賽的隊伍全數出爐，上屆打下季軍的龍津高中提前落馬，無緣再寫黑馬傳奇。

女生組因隊伍數相比男生組較少，賽事已在昨天結束，由東山高中、內湖高中、鶯歌工商、華僑高中、北港高中、中山工商、南湖高中與苑裡高中晉級8強複賽。其中南湖高中在預賽最後一個分段對上去年第七名的枋寮高中，晉級門票爭奪戰最終由南湖高中以3：0勝出，重返8強行列。

男生組的部分共有12支隊伍晉級，包含豐原高商、明德高中、內湖高工、華僑高中、內湖高中、苑裡高中、屏榮高中、建國中學、成功高中、麥寮高中、福誠高中以及曾文農工。上季預賽、複賽以全勝之姿直闖決賽，最終獲得季軍的龍津高中，今年預賽就止步，無緣挺進明年進行的12強賽。。

114 HVL下階段賽事將於明年1月5日至1月12日移師至雲林縣進行男生組12強及女生組8強賽，複賽將會取男、女生組各6支隊伍晉級最後的6強決賽，歡迎所有球迷朋友們到現場為熱血拚戰的選手們吶喊。

南湖高中 HVL 排球
聽奧／保齡球、羽球再進帳1銀1銅 我代表團1金6銀6銅作收 

2025年東京第25屆達福林匹克運動會，今天是賽程最終日，我國靠著保齡球及羽球代表隊在混合團體賽的精采表現，再進帳1銀、...

HVL／上季扮黑馬奪季軍 龍津本季止步預賽

114學年度高中排球聯賽（HVL）甲級預賽今天鳴金收兵，從11月20日鏖戰六天後，晉級複賽的隊伍全數出爐，上屆打下季軍的...

一起把運動產業做大！緯來電視網虧錢也要支持體育 這種信念從哪兒來?

11月24日NMEA（新媒體暨影視音發展協會）舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，緯來電視網董事長李鐘培受邀上台演講，強調產業結合的重要性以及未來性。他最想感謝的是六家中華職棒球團，過去年年都虧損2到4

足球／拜仁慕尼黑球星拉菲尼亞訪台 盼用自身故事激勵青少年球員

前拜仁慕尼黑隊球星拉菲尼亞（Rafinha）近日攜手安聯集團展開訪台行程，今天和國內小小足球員們互動並贈送禮物，他強調這...

足球／安聯邀德甲傳奇球星拉菲尼亞訪台 盼推動青少年足球

曾效力德甲勁旅拜仁慕尼黑的球星拉菲尼亞（Rafinha），今天受安聯人壽邀請來台推動青少年足球計畫，他建議台灣足球員要懷...

毛孩一起跑！台新新光女子路跑再抽日本人氣賽事參賽資格

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日開跑，賽事和東京澀谷表參道女子路跑成姐妹賽事，另加碼...

