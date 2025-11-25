HVL／上季扮黑馬奪季軍 龍津本季止步預賽

114學年度高中排球聯賽（HVL）甲級預賽今天鳴金收兵，從11月20日鏖戰六天後，晉級複賽的隊伍全數出爐，上屆打下季軍的龍津高中提前落馬，無緣再寫黑馬傳奇。

女生組因隊伍數相比男生組較少，賽事已在昨天結束，由東山高中、內湖高中、鶯歌工商、華僑高中、北港高中、中山工商、南湖高中與苑裡高中晉級8強複賽。其中南湖高中在預賽最後一個分段對上去年第七名的枋寮高中，晉級門票爭奪戰最終由南湖高中以3：0勝出，重返8強行列。

男生組的部分共有12支隊伍晉級，包含豐原高商、明德高中、內湖高工、華僑高中、內湖高中、苑裡高中、屏榮高中、建國中學、成功高中、麥寮高中、福誠高中以及曾文農工。上季預賽、複賽以全勝之姿直闖決賽，最終獲得季軍的龍津高中，今年預賽就止步，無緣挺進明年進行的12強賽。。

114 HVL下階段賽事將於明年1月5日至1月12日移師至雲林縣進行男生組12強及女生組8強賽，複賽將會取男、女生組各6支隊伍晉級最後的6強決賽，歡迎所有球迷朋友們到現場為熱血拚戰的選手們吶喊。