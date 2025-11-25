安聯人壽攜手拜仁慕尼黑推廣青少年足球 德甲傳奇球星Rafinha旋風來台

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
拜仁慕尼黑傳奇球星Rafinha此次訪台，親自與台灣青少年球員互動並給予勉勵。圖／安聯人壽提供
拜仁慕尼黑傳奇球星Rafinha此次訪台，親自與台灣青少年球員互動並給予勉勵。圖／安聯人壽提供

安聯集團自2000年起成為德甲勁旅拜仁慕尼黑（FC Bayern Munich）的長期合作夥伴，雙方攜手推動全球青少年足球計畫。今（25）日邀請傳奇球星Rafinha來台，並在台北田徑場與足球球迷進行零距離互動，體驗此股強勁的德甲旋風，安聯人壽期許藉由國際級交流，激發更多青少年對足球的熱愛。

自2014年舉辦「安聯小小世界盃」至今超過十年，每年吸引全台上千支隊伍報名參加，也透過實際行動關懷偏鄉學校，前往金門、連江、澎湖、台東、宜蘭以及屏東等偏鄉，提供資源與訓練機會，讓更多孩子能以足球為夢想出發。此外，安聯人壽自2012年起，每年選派優秀的台灣小球員赴德國拜仁慕尼黑青訓中心接受專業級特訓，至今已有近50位台灣青少年因而開啟國際足球視野，如第一屆參加印尼峇厘島足球夏令營的林偉傑（曾入選U19國腳）、曾參加過2014慕尼黑、2016峇里島安聯訓練營的「高校怪物」吳彥澍（曾入選U23、成人隊國腳）等。 

安聯人壽首度邀請拜仁慕尼黑傳奇球星Rafinha來台。他曾效力拜仁慕尼黑長達八年，協助球隊奪下多座德甲冠軍與2013年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍，是拜仁慕尼黑黃金年代的重要功臣。Rafinha的球風以速度快、技術細膩、拚勁十足聞名，退役後，將這份在世界頂級賽場淬鍊出的豐富比賽經驗，化為教育與啟發的力量，持續投身足球推廣。

拜仁慕尼黑傳奇球星Rafinha此次訪台，將親臨活動現場與台灣青少年球員互動，傾囊相授世界頂級賽場淬鍊出的實戰技巧與心法，更親自向U11、U12示範傳球跑位、快速防守，接著將親自帶領分組隊伍，進行一場充滿熱情的七人制對抗賽。安聯人壽表示，希望透過拜仁慕尼黑傳奇球星Rafinha的到訪，讓台灣足球小將能親身感受歐洲足球的精神與熱情，激發更多孩子投入這項運動，享受足球帶來的樂趣與挑戰。

德甲 田徑
