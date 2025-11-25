足球／拜仁慕尼黑球星拉菲尼亞訪台 盼用自身故事激勵青少年球員

前拜仁慕尼黑隊球星拉菲尼亞（Rafinha）近日攜手安聯集團展開訪台行程，今天和國內小小足球員們互動並贈送禮物，他強調這次來台，希望能將自己的精神與專業經驗傳承給台灣足球小將，攜手安聯人壽激發更多青少年對於足球的熱愛。

安聯集團自2000年起成為德甲拜仁慕尼黑長期合作夥伴，並攜手推推動全球青少年足球計畫，而曾在2011年至2019年期間為拜仁慕尼黑效力，並在2013年協助球隊拿下歐冠冠軍的前巴西國腳拉菲尼亞，也在近日受到安聯人壽邀請首度來台，並將親臨活動現場與台灣青少年球員互動。

在今天的記者會上，現年40歲的拉菲尼亞表示，很很榮幸能夠受到安聯人壽邀請來到台灣，希望透過自己在足球場上奮鬥的故事，激發更多青少年球員對足球的熱愛。

他也在記者會上與安聯人壽一同贈送禮物給小小足球員，並小秀了一段頂球功夫。

拉菲尼亞分享，自己足球生涯最低潮的時刻就是2012年剛為拜仁慕尼黑效力時，當時因為球隊狀況不佳，幾乎屢戰屢敗，讓團隊士氣大受打擊，不過多虧有一名好教練，讓他們逐漸找到凝聚力與團隊狀態，並在隔年奪下歐冠冠軍，「那時候可能狀況很差，我們可能會失去一切，但我們要有堅定信心，相信自己會做到，隔一年給大家一個驚喜，我們確實取得成功，告訴大家我們做得到。」

談到明年世界盃足球賽將登場，拉菲尼亞表示，最支持的球隊當然就是巴西；不過長年在德國發展的他，隨即補上再來就是支持德國，也希望兩隊能在冠軍賽碰頭，笑說：「不管最後是誰奪冠都好，不要再是阿根廷就好。」 拉菲尼亞特別準備禮物送給小球員。記者劉肇育／攝影 拉菲尼亞與小小球員一一擊掌。記者劉肇育／攝影