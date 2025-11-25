足球／安聯邀德甲傳奇球星拉菲尼亞訪台 盼推動青少年足球

曾效力德甲勁旅拜仁慕尼黑的球星拉菲尼亞（Rafinha），今天受安聯人壽邀請來台推動青少年足球計畫，他建議台灣足球員要懷抱夢想、全心投入，除此之外，也要認真唸書。

現年40歲的拉菲尼亞受安聯人壽邀請來台，希望將自身足球經歷和精神，傳遞給台灣足球小將們，激發更多青少年對於足球的熱愛。

安聯人壽從2014年起就在台灣舉辦安聯小小世界盃，今年總人數突破1400人，並從2012年起每年選派優秀的台灣小球員，到德國拜仁慕尼黑青訓中心接受專業訓練。

在場上主打後衛的拉菲尼亞，從2011年到2019年效力於拜仁慕尼黑，協助球隊拿下多座德甲冠軍，以及2013年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍，是拜仁慕尼黑黃金世代的重要功臣。

拉菲尼亞接受媒體訪問時表示，很感謝這次能來台灣和這些小朋友們見面，「能代表拜仁慕尼黑參與這次活動，也是我的榮幸，尤其一直以來，安聯人壽和拜仁慕尼黑都是長期合作伙伴。」

拉菲尼亞提到，自己足球生涯最低潮就發生在2012年，當時球隊狀況很差，什麼比賽都輸，「不過我們有個好的教練，才能在一年之間，從谷底翻身，進而在2013年重返巔峰。」

看到台灣足球運動逐漸蓬勃發展，拉菲尼亞給出建議，「想要從事這項運動，就必須全心投入，付出100%的練習，這樣才有可能成功；除此之外，也不能荒廢學業，還是要唸書，因為不是每個人都能在足球這條路上獲得成就。」

2026年也是世界盃足球賽舉辦的年份，巴西出生、德國踢球的拉菲尼亞搞笑說：「希望能由巴西和德國爭冠，但不管是誰奪冠，都不要再給阿根廷就好。」