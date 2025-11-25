快訊

毛孩一起跑！台新新光女子路跑再抽日本人氣賽事參賽資格

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日開跑，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日開跑，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日開跑，賽事和東京澀谷表參道女子路跑成姐妹賽事，另加碼抽出名古屋女子馬拉松參賽名額，首度舉辦大受好評的寵物組也將再度舉行，讓毛小孩一起留下特別回憶。

台新新光女子路跑是純女子路跑，明年賽事規劃半程馬拉松、10公里組和3公里組，共計12000個名額，今天下午4點報名正式啟動。

今年首度辦理的3公里寵物組，2026年也將持續辦理，塞後更規劃寵物健康諮詢和寵物攝影等活動。今天報名啟動記者會，社群擁有33萬人追蹤的Nikki也帶著愛犬路易一同出席，Nikki笑說3公里對路易沒太大問題，期待到時能看到毛孩大集合，希望能看到薩摩耶一起跑上賽道。

台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如提到，為維持跑不習慣，平常清晨5點多就起床，每天跑半小時再去上班，這次賽事特別聯手國際賽事，報名參加台新新光女子路跑就有機會抽到2027年東京澀谷表參道女子路跑和名古屋女子馬拉松資格，見證世界舞台的女性運動力量。

賽事2025年設立的「千金小姐」制度效果顯著，半馬前100名的完賽時間平均進步近10分鐘，10公里組也提升超過5分鐘，本屆賽事延續激勵制度，半馬前100名可獲得2000元，10公里組前100名也有1000元獎勵，鼓勵女孩突破自我。

本屆賽事聯手贊助夥伴adidas推出專屬訓練營，賽事當日還有西裝帥哥終點掛牌，報名並針對台新卡有推出專屬優惠。

