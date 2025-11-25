滑板／目標進軍名古屋亞運 我國5好手前進街式滑板世錦賽 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國這次共派出5位選手參加在日本北九州市舉行的2025街式滑板世錦賽。圖／SK8FORLA28提供
我國這次共派出5位選手參加在日本北九州市舉行的2025街式滑板世錦賽。圖／SK8FORLA28提供

隨著2026名古屋亞運在即，2025年最後一場世界街式滑板大賽「2025街式滑板世錦賽」，本周於日本九州北九州市正式開滑，台灣共計有兩男、三女共五位選手參與賽事，正面挑戰堀米雄斗、休士頓（Nyjah Huston）等世界知名滑手。

中華台北滑輪溜冰協會滑板委員會本次派出的五位滑手中有三位選手都是首度參賽，分別是女子組的13歲小將林芝，以及目前全台前兩名的街式男子選手余易哲及李浩文。提及第一次在世錦賽比賽場地上練習的感想，余易哲和李浩文都對於賽事場地道具的高度和角度感到印象深刻，很好上手，「只是道具都很大組，跟台灣的板場不同，希望台灣也能有類似的場地，讓選手可以就近練習。」

在女子選手部分，首度參與大賽的林芝對場地也感到新鮮，她說：「有很多感覺很酷的道具，就像街道上能真正看到的裝置物品，有草叢有碎石頭，很不一樣很有特色。」女子組的另外兩位選手姜淳雅及余若荷已經參與多場世錦賽，而且各自擁有世界排名，對於本屆賽事的目標，兩位美少女都瞄準了現場的最大支斜桿，希望可以挑戰成功，然後完成Perfect Run。

針對本次大賽，第三次帶領台灣小將出賽的中華台北滑輪溜冰協會滑板委員會A級教練林大為也對五名選手有所期待，他說：「希望選手可以滑出自己設定的Perfect Run，在個人分數的部分可以衝上30分以上，間接提升個人排名。讓國內相關主管單位看到台灣滑板的潛力，未來可以投入更多資源發展這項運動。」

北九州滑板世錦賽賽程共計七天，前兩天為非種子選手練習日，正式賽事將於明天正式啟動。女子組預賽將於今天登場，男子組選手則是將在27日上陣。歡迎一同關注這些台灣年輕滑手，也預祝他們能突破預賽障礙，挑戰個人最佳成績。

滑板 世錦賽 滑輪溜冰
