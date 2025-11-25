足球／迷你足協補助款已繳回129萬 10年分期以全額清償為前提

有關中華民國迷你足球協會溢領補助款一事，運動部強調，迷你足協截至今天已繳回129萬9520元，並非只有2萬元。溢領款項分10年攤還，是經過前教育部體育署邀集專家會議合議討論，參採法規及與會計、財務及律師相關專家學者意見，以「確保協會能實際償還全部欠款」為前提才同意分期還款，並非任意寬待。本案已進入司法調查程序，而本案有違法情事，運動部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。

有關迷你足協溢領補助款事，經審計處查核及原教育部體育署委由會計師查核結果，迷你足協須繳回總計1567萬2458元，說明如下：

一、已繳回共計129萬9520元：包括（一）113年8月繳回「2018基層迷你足球環台賽」活動補助款2萬320元，（二）因核銷資料不符規定應繳回之補助款101萬3274元，（三） 原定今年底繳回的53萬1853元，目前已繳回26萬5926元。

二、須再繳回共計1437萬2938元：包括（一）原定今年底繳回53萬1853元的餘款26萬5927元，（二）另外9案須繳回1410萬7011元，按比率分10年攤還。

有關迷你足協提起分期付款協商請求，原教育部體育署於114年7月召開會議，參採法規及與會計、財務及律師相關專家學者合議討論，以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。運動部全民運動署於114年9月9日成立後，接續處理本案，函請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。

本案包含原教育部體育署及運動部全民運動署之承辦公務人員，皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並無包庇或拖延等情事。

監察院針對迷你足協案的調查結果，主要認為體育署在監管作為的強度不足，為強化對民間團體補助案件監督管考效能，運動部將持續針對補助經費達一定規模之申請活動計畫進行查核，並針對支用單據未送審或其他重大性案件，委請會計師團隊進行實地查核，查核範圍包括補助計畫支用單據保存、收入揭露、自籌款支出等，並強化外部稽核機制，輔助機關擴大監督管理面向，以避免類此案件再次發生。