網球／南瀛盃國際青少年錦標賽 12國、128位好手齊聚台南切磋

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽近期在新營網球場登場，吸引來自法國、美國、俄羅斯等12國、128位青少年選手參賽，讓各地選手以球會友，展現青春活力與精湛球技。記者萬于甄／攝影
2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽近期在新營網球場登場，吸引來自法國、美國、俄羅斯等12國、128位青少年選手參賽，讓各地選手以球會友，展現青春活力與精湛球技。記者萬于甄／攝影

2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽近期在新營網球場登場，除吸引來自法國、美國、俄羅斯等12國、128位青少年選手參賽外，國內青少年排名賽「南瀛盃10、14歲C級賽事」29、30日將在同場地同步開賽，讓各地選手以球會友，展現青春活力與精湛球技。

中華民國網球協會理事長劉啟帆表示，南瀛盃國際青少年網球錦標賽是台灣青少年年度最重要的國際賽事之一，為無數青少年選手提供舞台，也希望選手在場上都能有最好的表現；南市府副秘書長殷世熙也說，該錦標賽已邁入第14屆，培育許多優秀新生代網球人才，歡迎民眾一起到場觀賽，為選手加油。

其中，來自善化高中二年級的選手林郁晨，目前世界排名第51名、國內青少年排名冠軍，今年ITF國際青少年巡迴賽更締造2金4銀佳績，奪下全中運高女組單打金牌，表現亮眼；此次她也將藉由參賽切磋球技和交流，汲取更多經驗，更希望能「把冠軍留在台南！」。

南市體育局表示，台南除擁有深厚的歷史文化底蘊，也是充滿運動熱情與活力的健康城市，歡迎各國選手在賽事之餘，可品嘗台南在地美食、探訪文化景點等，體驗城市人文風采與熱情款待，相信2025南瀛盃能成為大家難忘的美好回憶。

羅斯 全中運
