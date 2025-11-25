西德莫迪羽賽／台將多人休兵 台灣仍有9組人馬會內賽登場
在印度舉行的BWF超級300西德莫迪國際羽球錦標賽今天開打，台灣戰將們大多已休兵，僅9組人馬參賽從會內賽打起，其中女雙項目就佔了5組，力拚今年最終戰有好成績。
西德莫迪國際羽球錦標賽是今年世界羽球總會（BWF）最後一場超級300以上等級的賽事，由於年終總決賽名額大致確定，台灣好手們基本上都選擇休兵備戰，因此本週僅9組人馬參賽。
其中女雙會內32籤，就有5組是台灣女雙，其中宋碩芸本週單、雙打兼項，算是最辛苦的球員。
目前女單世界排名第31名的宋碩芸，根據籤表女單首戰美國的賈絲瓦（Ishika Jaiswal）；女雙則是和余芊慧搭檔，首輪對上地主印度組合巴蘭（Aparna Balan）與巴拉蘇布倫馬妮雅（Divya R.Balasubramanian）。
BWF西德莫迪國際羽球錦標賽從2009年開辦，台灣好手王子維、戚又仁分別在2019、2023年拿下男單冠軍。
至於BWF年終總決賽將於12月17日在中國杭州開打，根據目前官網排名，台灣包括男單周天成、男雙王齊麟、邱相榤、女雙謝沛珊、洪恩慈都取得資格。
王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，其實今年表現得一直很不穩定，一直到最近幾場才慢慢打出自己的特性，「能進年終賽算是有點意料之外的事，但既然取得資格，還是會努力打好每一場比賽。」
