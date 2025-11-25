桌球／世青桌球賽郭冠宏拿2點 台灣U19男團斬斷中國5連霸

在羅馬尼亞舉行的ITTF世界桌球青少年錦標賽，在郭冠宏個人獨拿2點情況下，台灣U19男團今天在8強戰以3比1扳倒尋求5連霸的中國隊，強勢摘下4強門票。

國際桌球總會（ITTF）世界桌球青少年錦標賽，由17歲郭冠宏領軍搭配徐絃家、林晉霆組成的台灣U19男團，在首輪輪空情況下直接晉級8強，沒想到強碰力拚5連霸的中國隊。靠著郭冠宏獨拿2點穩定軍心，台灣U19男團終場以3比1扳倒中國隊，接下來將與印度隊拚冠軍戰席次。

此役台灣U19男團首點派出徐絃家打頭陣，迎戰中國好手温瑞博，前兩局徐絃家都能在關鍵時刻拿到分數，率先以12比10、11比9手握優勢，只是他遲遲無法搶下第3局，導致戰局遭到扳平。然而徐絃家在決勝第5局再度展現強心臟，接連製造對手回擊掛網後，再以11比9幫助台灣隊先馳得點。

台灣隊第2點由郭冠宏把關，他也如願打出具有宰制力表現，最後以11比6、10比12、11比6、11比5力退中國好手李和宸，台灣隊搶下聽牌優勢。不過第3點的林晉霆無法延續氣勢，以0比3不敵中國新生代削球好手孫楊，讓台灣隊無緣提前終結比賽。

第4點再度由郭冠宏上陣，與温瑞博正面交鋒，即便首局以9比11讓出，不過郭冠宏立刻連趕2局，可惜第4局發揮不理想。雙方進入決勝第5局，郭冠宏展現強勢進攻，頻頻迫使對手回擊出界，開局手握6比2領先，最後更連得3分直取比賽勝利，幫助台灣隊前進4強，同時粉碎中國隊5連霸美夢。