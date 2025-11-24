田徑／亞田協理事會越南舉行 亞洲獨立理事王景成代表台灣與會

亞洲田總第105次理事會今日於越南河內舉行會議，中華民國田徑協會秘書長、中華民國體育運動總會秘書長、亞田總獨立理事王景成代表台灣田徑界出席會議，參與亞洲田徑重要決策。

王景成是亞洲田徑總會45國會員國、唯一當選4屆亞洲田徑總會獨立理事，受世界田徑總會以及亞洲田總高層的重視，同時他與亞洲各國田徑協會重量級人士關係密切，也多次在重要會議上為台灣田徑界發聲。

王景成表示，田徑是運動之母，全世界運動人口中最普遍也最容易的運動項目之一，台灣田徑界在經過蔡辰威與葉政彥兩位理事長的全力支持下蓬勃發展，基層教練和選手人才輩出，並且屢屢在國際舞台上有著優異表現。

王景成是高雄市阿蓮區，曾是台灣田徑運動員，擅長項目800公尺，過去曾是臺灣省運動會六屆金牌得主，在田徑界頗具人望。