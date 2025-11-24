快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

路跑／跑上淡江大橋！27日開放報名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公路局將於淡江大橋通車前舉辦路跑及自行車活動。圖／公路局提供
公路局將於淡江大橋通車前舉辦路跑及自行車活動。圖／公路局提供

國人關注期盼並經美國CNN評選「2025 年全球11大重要建設」的國際級工程—淡江大橋，將於明年5月通車，為了讓民眾於通車前體驗淡江大橋，公路局將於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動，首波將於明年4月中推出的「路跑」及「自行車」活動，將於本月27日及28日開始報名。

公路局說明，由英國哈迪（Zaha Hadid）建築師團隊設計，被譽為台灣新地標的淡江大橋，動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃首先推出路跑及自行車活動。此次自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

公路局表示，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，本月27日開始開放報名。

自行車活動將於明年4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，也將於本月28日開始開放報名。

公路局指出，兩項活動路線均涉及淡水、八里地區與河口周邊環境，需兼顧路線規劃、交通動線、醫療補給等多項細節，因此在活動籌備期間，公路局持續與新北市政府密切合作，以確保活動順利推動並完整呈現最具代表性的河口景觀樣貌；同時也歡迎有興趣參加活動的民眾，可以提早規劃行程，除參加活動外也能來一場淡水、八里輕旅行，共同促進地區觀光發展。

明年淡江大橋115年5月9日通車典禮前，公路局也將另再陸續推出攝影與繪畫比賽等各項淡江大橋通車前主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋，認識政府的重要建設，並且以多元面向親近這座台灣新地標。

天空 騎士
