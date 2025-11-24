快訊

卡巴迪／全勝戰績敗在金牌戰 中華隊世界盃不敵印度奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
在孟加拉舉行的2025第2屆女子卡巴迪世界盃中華代表隊。（蔡威暘提供）
睽違13年再度舉辦的女子卡巴迪世界盃，中華隊以全勝戰績挺進今天的金牌戰，和傳統強權印度戰爭金；上半場中華隊一度領先，但遭印度逆轉，半場陷入4分落後，下半場反撲失利，最終以28：35吞敗，銀牌成績仍寫隊史最佳。

卡巴迪是團體運動，每隊可登錄12名隊員、7名隊員下場比賽。比賽分上下半場，女子組上下半場各15分鐘，一方派出一名隊員對方半場進攻，每次進攻時間30秒，防守方若俘虜對方進攻者也可取得分數。女子世界盃2012年首度舉行就是由印度登頂，今年是第二度舉辦。

中華女將雅加達亞運就帶回銅牌，杭州亞運更勇闖金牌戰，確定締造隊史最佳成績，可惜最後一分鐘平手之際遭印度先拿2分，最終以25：26錯過金牌，讓女將們淚灑舞台。

相隔兩年，中華隊和印度又在金牌戰正面交鋒，預賽取得全勝、昨天4強賽擊敗地主孟加拉的中華隊，今天碰印度上半場一度12：9領先，但遭印度連續取分，儘管上半場13分鐘左右印度有選手受傷被擔架抬出場，印度仍帶著20：16領先進入下半場。

中華隊下半場最多陷入7分落後，最後4分鐘努力追分下一度縮小差距到3分，最終以28：35吞敗，由印度完成連霸。

