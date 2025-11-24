快訊

聽奧／連六屆奪牌 桌球男團帶回銀牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東京聽奧桌球男子團體賽盧仕杰（左一）、楊榮宗（左二）、王顗翔（右二）和郭岳東攜手奪下銀牌。圖／運動部提供
東京聽奧桌球男子團體賽盧仕杰（左一）、楊榮宗（左二）、王顗翔（右二）和郭岳東攜手奪下銀牌。圖／運動部提供

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於26日閉幕，中華代表團在賽程尾聲持續有獎牌進帳，向來表現穩定的男子桌球隊，今天在團體賽拿下銀牌，是自2005年墨爾本聽奧以來，連續六屆賽會有奪牌紀錄。

賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也期勉仍有賽事的代表隊把握明天最後一天賽程，繼續努力、為國爭光。

我國男子桌球隊在本屆賽會團體賽中，小組賽與中國及土耳其分在同組，以1勝1負晉級8強淘汰賽。8強賽中華隊先以3：1淘汰韓國，4強賽面對地主日本隊，在龐大的地主加油群眾面前，由楊榮宗、王顗翔及郭岳東輪番上陣，以3：0取勝晉級金牌戰。

金牌戰再次面對中國，我國以0：3未能取勝，仍為我代表團再添一面銀牌。

我國男子桌球隊選手實力平均，連續六屆在聽奧團體賽獲得獎牌，考驗的不只是選手實力強弱，而是隊伍長期的人才培育及穩健發展。桌球隊陣中六朝元老楊榮宗完整參與六屆奪牌歷程，從過去的年輕新秀到現在隊中壓陣的老大哥，楊榮宗與隊友王顗翔、盧仕杰及郭岳東是近兩屆聽奧的班底，四人彼此熟悉、互相砥礪，共同寫下臺灣桌球在聽奧的傳奇，也期盼國內新秀能持續茁壯，接班國家隊，續寫台灣聽奧桌球紀錄。

球隊賽程至此全部結束，將帶著1銀2銅的成績凱旋歸國。

東京聽奧明天將進行最終賽程日，我國代表團目前累計獲得1金5銀5銅。

聽奧 中華隊 日本隊
