聽奧／東京聽奧首金到手 保齡球女子團體賽史上第4金

聯合報／ 特派記者黃顯祐／東京即時報導
張堯茜（左起）、王玉琴、林雅琴、陳怡妙聯手摘取本屆聽奧我國第一金。圖／運動部提供
東京聽奧今天終於在金牌榜開張，保齡球女子團體賽在驚濤駭浪中奪金，張堯茜、林雅琴、陳怡妙及王玉琴聯手擊敗強敵南韓隊，終於在倒數第二天賽程贏得本屆首金，選手賽後與教練周妙玲擊掌歡呼，中華代表團本部也鬆了一口氣。

張堯茜、林雅琴、陳怡妙及王玉琴曾在2017年土耳其薩姆松聽奧女子團體賽摘金的班底，張堯茜更是2005年澳洲墨爾本聽奧女子團體賽奪冠時就在陣中，加上2009年台北聽奧，4屆摘金，張堯茜都有參與。

賽制改變，使今天的女子團體賽充滿變數與刺激感，中華隊雖在上午的預賽以1157分排第一闖進8強複賽。下午1隊對1隊的PK積分複賽卻打得膠著，前兩場分別輸給烏克蘭及南韓隊，隨後連贏馬來西亞、日本隊，但接著輸給德國隊，還好贏了美國隊，最後一戰與波蘭隊爭4強資格，以161：151驚險過關，才與烏克蘭、南韓及德國隊一起闖進4強。

4強準決賽，採3局2勝制，中華隊與烏克蘭隊交手，第一局以184：145拿下，第二局烏克蘭打出超高236分，壓過中華隊201分。決勝第三局我國以202：184告捷，闖進金牌戰。南韓隊雖輸1趕2，擊敗德國隊，與我國爭金。

中華隊在輪流出手的貝克賽制，棒次依序是張堯茜、林雅琴、陳怡妙及王玉琴。金牌戰，我國在第一局先以173：154拿下，第二局南韓隊頻頻開花，張堯茜在第9格打出全倒，幾乎金牌到手，最後以211：148告捷，連拿兩局摘金，一掃連日來零金的遺憾。

中華隊 聽奧 美國隊
