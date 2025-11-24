足球／迷你足協溢領千萬補助款 運動部曝還款期限

中華民國迷你足球協會被指出溢領補助款，需繳回超過1614萬元，今天運動部公告，迷你足協已繳回103萬多元，其餘案件也將依期限繳納。

監察院今年8月指出，體育署補助迷你足協辦理11項計畫，卻未曾實地查核補助使用情形，迷你足協違規需繳回新台幣1614萬餘元；體育署當時回應，查核發現迷你足協105至112年補助案件有缺失事項，已依行政程序發函要求繳回溢領補助款，並暫停補助相關申請案，針對體育團體的經費補助審核及財務查核的制度也已積極檢討改進。

運動部今年9月成立，今天發文公告迷你足協溢領補助款進度，四點聲明如下：

一、有關中華民國迷你足球協會(下稱迷你足協)溢領補助款一事，迷你足協已於113年8月27日繳回103萬3,594元，總計須再繳回1,463萬8,864元，其中2案須繳回53萬1,853元，將於114年全數繳回，目前均依期限繳納；另9案須繳回1,410萬7,011元，按比率分10年攤還。

二、迷你足協提起分期付款協商請求，原體育署係參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。本部全民運動署並請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，本部全民運動署將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。

三、本部全民運動署重申，包含原體育署及目前本部全民運動署處理迷你足協一案，承辦公務人員皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並非原體育署刻意拖延，自始自終絕無包庇或拖延等情事。迷你足協核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序。

四、倘若本案有違法情事，本部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。