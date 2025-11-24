指迷你足協詐領體育署千萬補助 黃國昌批政府處理拖延

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌批評，過去體育署每年補助迷你足協上千萬元，但去年3月即已被揭露迷你足協詐領，但直到2025年初，教育部才以「密件」方式回覆，批評政府想遮掩該醜聞。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌批評，過去體育署每年補助迷你足協上千萬元，但去年3月即已被揭露迷你足協詐領，但直到2025年初，教育部才以「密件」方式回覆，批評政府想遮掩該醜聞。記者曾原信／攝影

民眾黨主席黃國昌上午舉行記者會，再度批評迷你足協成立8年內，靠著偽造變造單據，詐領體育署補助1614萬，黃國昌認為，政府成立運動部大張旗鼓，但對於迷你足協案的相關彈劾仍不見進度。

黃國昌表示2024年3月即已揭露，迷你足協靠著偽造變造單據，詐領體育署補助，但直到2025年1月16日，教育部才在總預算協商前，以「密件」方式回覆，但內容是會計師在2024年11月26日就已完成的查核報告。黃國昌批評，教育部拖了三個月才以密件提供，是想替誰遮掩醜聞？

民眾黨主席黃國昌上午舉行記者會，再度批評迷你足協詐領預算千萬一事。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌上午舉行記者會，再度批評迷你足協詐領預算千萬一事。記者曾原信／攝影

