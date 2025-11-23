快訊

高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」

卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

中央社／ 台北23日電
2025第2屆女子卡巴迪世界盃中華代表隊。（蔡威暘提供） 中央通訊社
2025第2屆女子卡巴迪世界盃中華代表隊。（蔡威暘提供） 中央通訊社

在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃，台灣女將今天在4強靠著出色的防守得分，最終以25比18擊退強敵地主孟加拉，順利挺進明天和印度的金牌戰。

相隔15年再度舉辦的女子卡巴迪世界盃，台灣女將在分組預賽以全勝之姿晉級4強，今天交叉決賽首戰地主孟加拉，賽前全隊都做好準備。

開賽後上半場雙方戰得相當膠著，中華隊僅以9比8取得些微領先，不過下半場開賽後，台灣女將靠著出色的防守得分策略，屢屢將對手撲倒在地，後續逐漸拉開比數，順利收下這場勝利。

代表隊教練蔡威暘在接受中央社記者訪問時表示，這場比賽全隊的防守都做得很出色，幾乎整場比賽都沒有犯下嚴重失誤，很多時候靠著防守得分，反而能重創對手士氣。

蔡威暘指出，賽前就交代隊員，因為對上地主隊，場邊一定會有一面倒的加油聲，「所以要在開賽前5分鐘打出士氣，我們做得還不錯，比較可惜就是在人數占優勢的時候，進攻變成都在等待，稍微保守了一點。」

杭州亞運女子卡巴迪金牌戰，台灣拚戰到最後一刻，才以25比26的1分差距銀恨敗給印度，當時所有隊員都流下悔恨的眼淚。

明天台灣和印度再度於世界盃金牌戰交鋒，蔡威暘強調，印度為了維持霸業，這次又多了2名能力不錯的進攻手，「但我跟每個人說，心態非常重要，最後一天賽事，無論如何就是放開來去打，壓力不在我們這邊，只要正常發揮，一定能把勝利拿下來。」

亞運

延伸閱讀

COP30落幕 各方反應一覽

恐怖體罰！印度12歲女童上學遲到 被罰背書包仰臥起坐100下身亡

印度國造「光輝」戰機墜毀 「黑煙竄燒成一團火球」瞬間畫面曝光

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

相關新聞

卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃，台灣女將今天在4強靠著出色的防守得分，最終以25比18擊退強敵地主孟加拉，順利挺進...

聽奧／賽制改變影響大 男子保齡球隊終於奪牌

即使東京今天的氣溫略為下滑，但達福林匹克運動會（簡稱聽奧）保齡球賽的東大和保齡館熱呼呼的，男子團體賽，中華代表隊由7屆元...

聽奧／果然是獎牌庫！保齡球男團奪銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的...

高球／吳佳晏奪日巡正賽首冠 賽史第3名封后的台將

在JLPGA大王製紙女子公開賽，台灣旅日高球新星吳佳晏今天在最終回合抓5博蒂、吞1柏忌完美收尾，繳出低於標準15桿的26...

路跑／温貞菱任城市路跑賽領跑大使 盧廣仲熱力開唱

New Balance全球經典賽事「10K城市路跑系列賽」今天於大佳河濱公園盛大開跑，吸引4000名跑者齊聚，用腳步探索...

田徑／運動部次長東京聽奥期間 觀摩田徑共融式賽事

運動部次長鄭世忠在達福林匹克運動會賽事空檔，帶著適應運動司同仁來日本國家競技場拜訪好友關幸生，以及長瀨產業盃（Nagas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。