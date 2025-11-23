卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃，台灣女將今天在4強靠著出色的防守得分，最終以25比18擊退強敵地主孟加拉，順利挺進明天和印度的金牌戰。

相隔15年再度舉辦的女子卡巴迪世界盃，台灣女將在分組預賽以全勝之姿晉級4強，今天交叉決賽首戰地主孟加拉，賽前全隊都做好準備。

開賽後上半場雙方戰得相當膠著，中華隊僅以9比8取得些微領先，不過下半場開賽後，台灣女將靠著出色的防守得分策略，屢屢將對手撲倒在地，後續逐漸拉開比數，順利收下這場勝利。

代表隊教練蔡威暘在接受中央社記者訪問時表示，這場比賽全隊的防守都做得很出色，幾乎整場比賽都沒有犯下嚴重失誤，很多時候靠著防守得分，反而能重創對手士氣。

蔡威暘指出，賽前就交代隊員，因為對上地主隊，場邊一定會有一面倒的加油聲，「所以要在開賽前5分鐘打出士氣，我們做得還不錯，比較可惜就是在人數占優勢的時候，進攻變成都在等待，稍微保守了一點。」

杭州亞運女子卡巴迪金牌戰，台灣拚戰到最後一刻，才以25比26的1分差距銀恨敗給印度，當時所有隊員都流下悔恨的眼淚。

明天台灣和印度再度於世界盃金牌戰交鋒，蔡威暘強調，印度為了維持霸業，這次又多了2名能力不錯的進攻手，「但我跟每個人說，心態非常重要，最後一天賽事，無論如何就是放開來去打，壓力不在我們這邊，只要正常發揮，一定能把勝利拿下來。」