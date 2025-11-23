聽奧／賽制改變影響大 男子保齡球隊終於奪牌

即使東京今天的氣溫略為下滑，但達福林匹克運動會（簡稱聽奧）保齡球賽的東大和保齡館熱呼呼的，男子團體賽，中華代表隊由7屆元老謝進福、4屆老將陳建豪帶領兩名「菜鳥」盧泰安、蔡林炘贏得銅牌，男子組獎牌榜終於「開張」。老大哥謝進福表示，有獎牌進帳了，希望能一掃個人賽、雙人賽失利的陰霾。

東京聽奧進入尾聲，賽程還有2天，中華代表團在金牌榜尚未開張，以往被視為獎牌大庫的保齡球隊至今是3銅，因賽制改變，奪金的難度提升。首度參賽的蔡林炘表示，緊張是難免的，但有老大哥帶領，對團體賽還是有信心的，「有了銅牌，心情比較篤定。」

陳建豪、盧泰安也說，新的賽制壓力真得很大，「我們一直在調整，雖然獎牌成色沒有更好，但至少已經奪牌了。」

保齡球賽制對選手體能與心理影響很大，以團體賽為例，各隊先打完6局，取前8強晉級複賽，複賽採取1隊對1隊的單局對抗，勝隊有3分積分，敗隊0分，取積分最高的4隊晉級獎牌戰，準決賽及金牌戰是3局2勝制。團體賽是輪流擊球的貝克賽制，4名選手輪流出手，10格的比賽通常實力較佳的排在前2棒，在單局有多打1格的機會。

中華隊在複賽4勝3敗，擊敗德國隊是闖進4強的關鍵，單局輸給波蘭隊1分失去積分3分最可惜。德國隊最後擊敗南韓隊摘金，中華隊與波蘭隊並列第3。

中華隊教練鄭行超表示，選手今天的表現有些起伏，「我是不算滿意，但有奪牌，選手也盡力了。」男子隊還剩25日與女子隊的混合團賽，期待一起發揮，敲開金牌大門。

保齡球是中華聽奧代表團的金牌大戶，目前累積31金，保齡球就包辦14金，幾乎占了一半，但本屆比賽因賽制改變，增添變數。