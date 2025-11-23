聽奧／果然是獎牌庫！保齡球男團奪銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的男子代表隊，攜手奮戰在男子團體賽中連下兩關拿下銅牌，為代表團獎牌累積到4銀5銅。

歷屆賽事以來都是我國代表團「獎牌庫」的保齡球隊，本屆賽會在賽制變革之下，持續穩健尋求突破。賽前教練鄭行超特別鼓勵選手，穩定發揮實力，展現平時訓練成果，定能有所收穫，開賽後我國眾將彼此互相鼓勵，保持高昂鬥志，預賽六局打完以1180分位居第三，晉級下午的複賽。

複賽階段與韓國、德國、波蘭、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及日本等晉級國家各進行1局對戰，取戰績前四名晉級準決賽。我國在複賽階段取得4勝3負，以第四名晉級準決賽。

四強賽遭遇亞太區老對手韓國隊，中華隊以192：202、198：204落敗，未能晉級爭取金牌決戰，仍有銅牌進帳。賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電恭賀代表隊的傑出表現，也期勉選手教練繼續努力，爭取更多獎牌與榮耀。

東京聽奧15日開幕、26日閉幕，截至今天賽事結束，我代表團累計獲得4銀5銅。 運動部政務次長鄭世忠（中）於現場為保齡球代表隊加油，並於奪牌後轉交總統賀電，恭賀代表隊的傑出表現。圖／運動部提供