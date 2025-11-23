快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

聽新聞
0:00 / 0:00

聽奧／果然是獎牌庫！保齡球男團奪銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025東京聽奧保齡球代表隊蔡林炘（左一）、陳建豪（左二）、盧泰安（左三）及謝盛福，開賽後彼此互相鼓勵，為我國拿下男子團體賽銅牌。圖／運動部提供
2025東京聽奧保齡球代表隊蔡林炘（左一）、陳建豪（左二）、盧泰安（左三）及謝盛福，開賽後彼此互相鼓勵，為我國拿下男子團體賽銅牌。圖／運動部提供

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的男子代表隊，攜手奮戰在男子團體賽中連下兩關拿下銅牌，為代表團獎牌累積到4銀5銅。

歷屆賽事以來都是我國代表團「獎牌庫」的保齡球隊，本屆賽會在賽制變革之下，持續穩健尋求突破。賽前教練鄭行超特別鼓勵選手，穩定發揮實力，展現平時訓練成果，定能有所收穫，開賽後我國眾將彼此互相鼓勵，保持高昂鬥志，預賽六局打完以1180分位居第三，晉級下午的複賽。

複賽階段與韓國、德國、波蘭、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及日本等晉級國家各進行1局對戰，取戰績前四名晉級準決賽。我國在複賽階段取得4勝3負，以第四名晉級準決賽。

四強賽遭遇亞太區老對手韓國隊中華隊以192：202、198：204落敗，未能晉級爭取金牌決戰，仍有銅牌進帳。賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電恭賀代表隊的傑出表現，也期勉選手教練繼續努力，爭取更多獎牌與榮耀。

東京聽奧15日開幕、26日閉幕，截至今天賽事結束，我代表團累計獲得4銀5銅。

運動部政務次長鄭世忠（中）於現場為保齡球代表隊加油，並於奪牌後轉交總統賀電，恭賀代表隊的傑出表現。圖／運動部提供
運動部政務次長鄭世忠（中）於現場為保齡球代表隊加油，並於奪牌後轉交總統賀電，恭賀代表隊的傑出表現。圖／運動部提供

聽奧 韓國隊 中華隊

延伸閱讀

田徑／運動部次長東京聽奥期間 觀摩田徑共融式賽事

聽奧隨筆／東京的熱情與設施佳 台北聽奧還是讓外國選手難忘

聽奧／保齡球林雅琴、陳怡妙摘二銅 羽球混雙持續進擊

前男團偶像陳向熙閃兵神隱半年！頂平頭入伍「服1年替代役」

相關新聞

聽奧／果然是獎牌庫！保齡球男團奪銅

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今天在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的...

高球／吳佳晏奪日巡正賽首冠 賽史第3名封后的台將

在JLPGA大王製紙女子公開賽，台灣旅日高球新星吳佳晏今天在最終回合抓5博蒂、吞1柏忌完美收尾，繳出低於標準15桿的26...

路跑／温貞菱任城市路跑賽領跑大使 盧廣仲熱力開唱

New Balance全球經典賽事「10K城市路跑系列賽」今天於大佳河濱公園盛大開跑，吸引4000名跑者齊聚，用腳步探索...

田徑／運動部次長東京聽奥期間 觀摩田徑共融式賽事

運動部次長鄭世忠在達福林匹克運動會賽事空檔，帶著適應運動司同仁來日本國家競技場拜訪好友關幸生，以及長瀨產業盃（Nagas...

田徑／12位教練赴美交流 16天行程收穫豐

運動部114年度補助中華民國田徑協會辦理國外培育田徑教練人才計劃，中華田協教練委員會遴選出12位優秀教練，由田徑協會副秘...

田徑／田協教練到美研習 這句話有感：把每一次練習都當成為自己負責

運動部114年度補助中華民國田徑協會辦理國外培育田徑教練人才計畫，田協教練委員會遴選出12位優秀教練，由田徑協會副秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。