路跑／温貞菱任城市路跑賽領跑大使 盧廣仲熱力開唱

New Balance全球經典賽事「10K城市路跑系列賽」今天於大佳河濱公園盛大開跑，吸引4000名跑者齊聚，用腳步探索城市，盡情感受奔跑的無限魅力。賽事除有陽光女星温貞菱領跑，賽後還有金曲歌王盧廣仲登台開唱，引爆現場氣氛。

本次New Balance 10K 城市路跑系列賽推出七組黃金級NB Pacer配速列車，温貞菱擔任領跑大使，並攜手百萬級創作者The DoDo Men-Ian、HowHow、酷的夢、黃大謙、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在不同步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里程碑。

温貞菱分享說：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心，一起在 NB Run Your Way的節奏裡找到力量。」

首次擔任配速員，温貞菱表示，給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，「不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量，也謝謝腳上的 New Balance FuelCell Elitev5，鞋款很輕盈，跑步時也能感受到推進力，讓我在掌握配速上更安心，也更有力量一次次跨越自己的極限。」

延續賽道熱力，金曲歌王盧廣仲賽後登台開唱，現場瞬間氣氛沸騰。盧廣仲分享說：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」他也提到，這次雖然沒能親自參加 NB 10K Run，但一到現場就能感受到跑者的熱情和活力，「看著大家躍過終點線的身影，也被感染到很想衝上賽道！下次挑戰的時候就是下次了。」 金曲歌王盧廣仲賽後登台開唱。圖／New Balance提供