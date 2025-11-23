高球／吳佳晏奪日巡正賽首冠 賽史第3名封后的台將

快訊

中央社／ 台北23日電
高球新星吳佳晏奪生涯首座日巡正賽冠軍。圖取自吳佳晏臉書
在JLPGA大王製紙女子公開賽，台灣旅日高球新星吳佳晏今天在最終回合抓5博蒂、吞1柏忌完美收尾，繳出低於標準15桿的269桿，勇奪生涯首座日巡正賽冠軍。

總獎金1億日圓（約新台幣2000萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）大王製紙女子公開賽，年僅21歲的台灣高球新星吳佳晏這次表現漸入佳境，尤其頂住地主選手佐久間朱莉、木戶愛緊追在後的壓力，終於拿到生涯首座日巡賽正賽冠軍，同時進帳1800萬日圓（約新台幣360萬元）冠軍獎金。

在這次大王製紙女子公開賽，吳佳晏首回合打完後，僅以低於標準2桿並列第24名，不過她在第2、3回合急起直追，分別繳出低於標準4桿、低於標準5桿，排名一舉衝上龍頭。最後吳佳晏今天在最終回合完美收尾，並成為繼魏筠潔、盧曉晴後，賽史第3名封后的台將。

曾締造台巡賽最年輕冠軍得主紀錄，吳佳晏被譽為「最強新人」，並於上季正式展開日巡正賽生涯，歷經1年磨練後，吳佳晏本季表現更加穩定，合計出賽34場，共有12場打進前10名，如今更完成生涯日巡正賽首冠里程碑，未來潛力備受期待。

吳佳晏 高爾夫 盧曉晴

