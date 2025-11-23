快訊

田徑／運動部次長訪日 長瀨產業盃取經

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部次長鄭世忠在達福林匹克運動會賽事空檔，帶著適應運動司同仁來日本國家競技場拜訪好友關幸生，以及長瀨產業盃（Nagase）田徑賽事。圖／運動部提供
運動部次長鄭世忠在達福林匹克運動會賽事空檔，帶著適應運動司同仁來日本國家競技場拜訪好友關幸生，以及長瀨產業盃（Nagase）田徑賽事。

關幸生多次擔任WA與IPC田徑賽事的技術代表，也多次來台協助指導標籤路跑賽事與田徑裁判講習。

這場田徑賽事特別之處在於混合各種身分的運動員，包括：帕拉、聽障、智障與一般組，年齡從小學童到成人公開組皆有，而且各組賽事都是身心障礙選手優先報名。甚至也開放給國際選手參賽，今年就有四個外國國家組隊來參賽。我國國內的田徑選手也可以考慮來報名，畢竟這場地也是東京奧運與東京帕運的主場館。

比賽主要由日本長瀨產業集團以企業社會責任（CSR）的目的支持贊助，再由東京田徑協會協助辦理，場地成績都有獲得世界田徑總會（WA）與國際帕拉林匹克總會（IPC）的承認，完全是「共融式」賽會的範本，更是運動部適應運動司明年起推動運動平權努力輔導協會的方向。

鄭世忠表示，希望田徑協會也來辦一場這樣的賽事，更希望能有企業的一同支持，當然也要找關幸生來給協會專業的指導，「我也是第一次踏進這個場地，有發現這場地有一些針對身障族群觀賽的貼心設計，都是可以借鏡的。」

運動部次長鄭世忠（左）在達福林匹克運動會賽事空檔，帶著適應運動司同仁來日本國家競技場拜訪好友關幸生，以及長瀨產業盃（Nagase）田徑賽事。圖／運動部提供
