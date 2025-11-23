田徑／田協教練到美研習 這句話有感：把每一次練習都當成為自己負責

運動部114年度補助中華民國田徑協會辦理國外培育田徑教練人才計畫，田協教練委員會遴選出12位優秀教練，由田徑協會副秘書長邱為榮領銜，學員有陳九州、張耀仁、乃慧芳、呂景義、林淑惠、杜茂生、胡文瑜、蔡欣憲、莊一鴻、翁竹毅、林芝羽，前往美國亞特蘭大喬治亞大學（University of Georgia,UGA）針對田徑專項運動學習。UGA教練團隊強調「把每一次練習都當成為自己負責」，這句話讓國內教練印象深刻。

喬治亞大學田徑隊是美國NCAA Division I、東南聯盟（SEC）中實力非常頂尖的隊伍之一。隊名為 Georgia Bulldogs。其中有2024年巴黎奧運女子1600公尺接力金牌，2025年東京世錦賽男子全能運動銅牌，男子短距離組最佳成績9秒95，平均成績在10秒初，400公尺最佳44秒。女子短距離組最佳10秒9，平均成績約11秒初，400公尺最佳49秒。女子鉛球最佳成績接近19公尺，女子跳遠最佳成6公尺60。

在美國喬治亞大學參與為期16天的田徑專業培訓，上午安排專項課程以技術分析及數據化為主，下午以實際觀摩訓練為主。對此行學員而言不僅是一次增廣見聞的旅程，更是一段重新檢視自己訓練專業知能、競技運動觀念的重要經驗。在這段密集而充實的日子裡，學員從教練、選手、設備到訓練文化，都獲得了深刻的啟發。

首先，UGA訓練場館的完善程度遠超過大家的想像。室內外跑道、重量訓練室、恢復區、運動科學測量設備等，都完整且專業，深深體會到「科學化訓練」在美國大學田徑競技運動中的重要地位。每一項訓練、從每一次熱身都有明確目的，教練也會依選手狀況設計規畫調整，而不是盲目追求質量或速度。

在課程與訓練觀摩中，接觸到許多過去沒有仔細思考過的細節，例如：節奏跑的控速方式、起跑角度的細微調整、技術動作的影像回饋，以及恢復的重要性。選手無論組內競爭再激烈，都能保持良性、彼此推動的氛圍，這種以自我進步為核心的文化，讓大家深受啟發。

此外，與當地選手交流也是收穫之一。他們對訓練態度認真，但遇到挫折時能快速調整心態、很少陷入負面情緒。他們不會將失敗視為打擊，而是視為下一次體現進步的機會。這種心理素質是選手面對比賽建立的專業能力。

邱為榮表示，16天的學習雖然短暫，但影響深遠。讓大家重新思考自己對田徑的熱情與定位，也讓大家更清楚未來想走的方向。不只是技術上的成長，更是心態、視野、專業素養的提升。

中華民國田徑協會表示，教練研習團返回台灣後，將安排適當時間辦理分享研習重點，把這段期間學到的訓練理念與國內教練分享，帶回各自母隊訓練上，不斷調整、反思、突破，讓田徑運動真正邁向更成熟、更專業之路。 田徑場以校友、奧運冠軍、前教練Spec Towns命名。圖／中華民國田徑協會提供 教練與喬治亞大學教練、選手交流。圖／中華民國田徑協會提供 以電動車同等配速追拍選手過程的跑姿。圖／中華民國田徑協會提供 田協12位教練前往喬治亞大學研習。圖／中華民國田徑協會提供